Od našeho zpravodaje v Řecku - Přála si jít na poslední tiskovou konferenci o patnáct minut později, v tu dobu by totiž předstupovala před novináře jako trenérka vítězného týmu. Jenže Romana Ptáčková se společně s hráčkami rozloučila s EuroBasketem 2025 porážkou proti Německu (70:81). „Se šestým místem musíme být spokojené, i když víme, že to mohlo dopadnout lépe. Stačilo k tomu velmi málo, ale i to málo je ještě hodně,“ hodnotila české působení na turnaji.