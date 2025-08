Nestěžovat si a pracovat. Ocampo o díře pod košem i hvězdných soupeřích na ME

„Pro mistrovství jsme si nastavili určité cíle. Chci pokračovat ve tvorbě nové skupiny hráčů, kteří patří do reprezentace. A zároveň věřím, že využijeme starší generaci, jež měla tolik úspěchů, a jejích zkušeností, abychom zůstali nadále konkurenceschopní,“ spustil španělský stratég, který národní tým převzal před dvěma lety po oblíbeném Ronenu Ginzburgovi.

„Je jasné, že mladší hráči potřebují větší prostor, aby se adaptovali pro naše potřeby. Právě proto je chceme propojit se zkušenějšími, aby nám v tomto procesu pomohli.“

S jakými konkrétními cíli tedy pojedete do lotyšské Rigy?

Chceme postoupit ze skupiny a dostat se mezi šestnáct nejlepších. Pokusíme se i o dodržování jasné týmové herní identity, která by měla být pro fanoušky, diváky i třeba kritiky snadno rozpoznatelná.

Jak náročné bylo sestavování nominace?

Část hráčů se nám ozývala s problémy, kvůli kterým tady nemůžou být. Avšak většina oslovených potvrdila připravenost a ochotu být součástí národního týmu. Drobnější změny se dělaly například na posledních místech nominace, ale více méně od začátku jsem měl jasno.

Nejcitelnější absence jsou mezi podkošovými hráči, chybí Jan Veselý, Ondřej Balvín, Patrik Auda. Jak si poradíte s touto situací?

Rozhodně si nebudu stěžovat. Musíme pracovat s hráči, které máme k dispozici. Nejsme schopní ve zrychlenějším procesu získávat zahraniční basketbalisty pro národní mužstvo, jako je to možné v jiných zemích. (Třeba polská reprezentace naturalizovala před EuroBasketem dvojici Jordan Loyd a Jerrick Harding.) A proto věřím, že půjde především o příležitost pro mladší hráče. Například Ondřej Husták a Adam Kejval se adaptují velmi dobře pro potřeby reprezentačního týmu, už loni v létě byli součástí přípravného bloku. Nyní dostanou zase o něco větší roli.

Příprava v Málaze Čeští reprezentanti odehrají dvě utkání ve Španělsku. Utkají se s tamějším reprezentačním áčkem (7.8.) i béčkem (5.8.). „Pocestuje celkem čtrnáct hráčů, v Česku zůstanou David Böhm a František Rylich,“ prozradil Ocampo. „Ale chceme udržet šestnáctku nominovaných až do konce přípravy. Umožňuje nám to práci v kvalitě a intenzitě, kterou chceme na trénincích realizovat. Všem to navíc dává příležitost připravovat se s národním týmem.“

Zvládnou to?

Půjde o ně pro velkou zkoušku. Musíme na ně být nároční, vyžadovat od nich řadu věcí, ale zároveň je důležité zůstat trpělivý. Stejně jako ti, kteří na jejich pozici nastupovali dříve, budou potřebovat čas. A taky počítáme, že budou dělat chyby.

Do reprezentace se vrací Jan Zídek, který poslední sezonu odehrál ve třetí španělské soutěži. Sledoval jste pozorně jeho počínání?

Řekl bych, že správně zvolil, kde odehraje první rok po návratu z dlouhého působení v zámoří. Nastupoval, získával sebevědomí, může tím nastartovat cestu dál.

Zvažoval jste nominaci Martina Svobody s Jamesem Kárníkem?

Martin je na hraně týmu stejně jako v předchozích reprezentačních oknech. Má vysokou hráčskou kvalitu a určitě je možné, že v blízké budoucnosti pozvánku dostane. James zase hraje letní ligu v Kanadě, což nám avizoval už v březnu. A taky hledám do svého systému jiné typy i vzhledem k budoucnosti. Věřím, že se ale nejdou i trenéři, kterým by do týmu více seděl více James než Ondřej s Adamem.

Nemáte trochu obavy z jejich soubojů s Jokičem, Porzingisem a Sengünem?

Věřím, že si ze zápasů proti takovým jménům oba odnesou řadu poznatků. Vždyť to jsou důvody, proč řada mladých hráčů z Evropy odchází do zámoří na univerzity, aby si hru proti kvalitním soupeřům vyzkoušela. Pro kluky to bude především skvělá zkušenost. Znovu bych ovšem zdůraznil, že nesmíme mít přehnaná očekávání. Bavíme se o hvězdách, které dělají problémy nejlepším týmům na světě. Není jednoduché je bránit ani ve dvou.

Jak se aspoň trochu připravit?

Nejjednodušší to bude s Porzingisem, toho znám od patnácti let. Pozvu ho na večeři, pobavíme se a snad mi něco prozradí. (úsměv) S Jokičem to bude těžší.

Máte představu o ideální roli ostřílených hráčů?

Měli by jít příkladem a pomáhat, což se už nyní děje. Přijímají za své naše požadavky – třeba starost o sebe a tělo. Důležitým předpokladem pro úspěch na turnaji totiž bude fyzická kondice. Čeká nás pět utkání během osmi dní, od úvodu apelujeme na připravenost. V tom můžou být určitě vzorem. A taky věřím, že mladším předají některé reprezentační tradice a taky části týmové komunikace.

Co si slibujete od spolupráce Tomáše Satoranského a Víta Krejčího?

Nejdříve musím říct, že si moc si vážím Vítovy ochoty reprezentovat, kterou projevuje od mých začátků v Česku. Na trénincích působí velmi koncentrovaně. Nepřemýšlím jen o jeho spojení s Tomášem, ale také s Jaromírem Bohačíkem. Není mým cílem přesně definovat pozici každého z nich, ale pokusit se je propojit natolik, aby si vzájemně pomohli a zvládali hrát na různých místech.

Vás taky čeká premiérový seniorský EuroBasket. Převládá natěšení?

Vyzkoušel jsem si mládežnické šampionáty a vím, že turnaj bude dlouhý. (úsměv) Osobně se velmi těším, opět prožiju něco nového a doufám, že se naučím další věci a taky že pomůžu českému basketbalu.