V nedělním finále proti Turecku hráč Sacramenta Kings, což je mimochodem jeho desátý klub za kariéru v NBA, překonal pomalejší rozjezd, kdy dal v první půli jen dva body, a dramatický zápas nakonec uzavřel se 16 body a dvanácti asistencemi.
Od stavu 82:83, který platil ještě minutu a čtvrt před koncem, dal všech šest bodů a byl tak hlavní postavou německého obratu na konečných 88:83.
„V důležitých momentech se ukážou ti nejodolnější,“ říkal po utkání. „Jsme opravdu speciální tým, ten nejlepší, za který jsem kdy hrál. Že jsme mistři světa i Evropy, je úžasný úspěch.“
Němci jsou mistři. Ke světovému titulu přidali zlato z EuroBasketu
Německý kapitán na obou turnajích po zásluze získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče. Své mužstvo dovedl k perfektnímu skóre 17:0.
„Neschováváme se před velkými okamžiky. Nejen já, ale celý tým.“
Právě v pondělí syn německého otce a gambijské matky slaví 32. narozeniny a říká: „Reprezentovat Německo je privilegium. Chci v tom pokračovat až do čtyřiceti.“
I díky němu mají Němci ve sbírce titul mistrů světa z roku 2023, čtvrté místo z olympijských her 2024 a nyní také evropské zlato. Na kontinentální trůn se vyšvihli poprvé od roku 1993.
Kromě Schrödera zářili v Rize a předtím ve skupině v Tampere například Franz Wagner z Orlanda Magic či Isaac Bonga z Partizanu, který převzal ocenění pro nejlépe bránícího hráče turnaje a ve finále se rozparádil 20 body.
Velká pozornost se upínala i k německé lavičce.
Španělský kouč Álex Mumbrú byl totiž pouhý den před vstupem do šampionátu hospitalizován kvůli akutní infekci v oblasti břicha. Nakonec strávil v nemocnici šest dní a tým tak převzal původní asistent Alan Ibrahimagic.
Mumbrú se sice později do funkce vrátil, avšak po jednom zápase nechal opět úřadovat Ibrahimagice. Svůj první turnaj v roli německého trenéra si jistě představoval jinak, ale nakonec má i on zlatou medaili. A stal se teprve druhým mužem v historii, kterému se povedlo EuroBasket vyhrát jako hráči – se Španělskem slavil v roce 2009 – i trenérovi.
Německý trenér Álex Mumbrú slaví výhru na EuroBasketu 2025.
„Tým pořád vedl Álex, který je hlavním koučem, ale pro mě je velkou ctí, že jsem součástí této party,“ říkal po finále skromný Ibrahimagic.
Načež Schröder, který na tiskové konferenci seděl vedle něj, prohlásil: „Alan si zaslouží velké uznání. Koučoval nás neuvěřitelně dobře, vždyť jsme měli skóre 9:0, což chce sakra dobrou práci.“
Nyní Němci doufají, že se jim podaří prodloužit vítěznou sérii i na mistrovství světa 2027, které hostí Katar. Vzhledem k tomu, že Schröder plánuje reprezentovat až do svých 40 let, na hlavního tahouna se ještě nějakou dobu budou moct spolehnout.