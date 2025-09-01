Jsem jen mentor v otázkách životních, smál se Zídek v Rize. Jak prožívá synovy zápasy?

Vnímal, že po pěti letech v zámoří na univerzitě a sezoně strávené ve třetí španělské soutěži dostal jeho syn velkou příležitost na hvězdami nabitém turnaji.
Vždyť také Jan říkal: „Jsem vděčný, že tady můžu být. Snažím se bojovat v každém útoku i obraně a získávat zkušenosti.“
Jiří, najdete mezi trojicí reprezentantů Zídků nějaké podobnosti?
Myslím, že můj táta, já i Honza máme svoji hru. Je hrozně těžké srovnávat mezi generacemi. V průběhu nějakých osmdesáti let se basketbal nesmírně změnil, což pochopí každý, kdo si pustí třeba jen videa z mojí doby. Rychlost, pružnost, výbušnost jsou úplně jinde. Samozřejmě doufám, že určité geny tam jsou, z pohledu čtení hry a dalších základních dovedností. Tohle je ale naprosto irelevantní.
Už jste teď více fanouškem než rádcem?
Honza kolem sebe má dostatek kvalitních trenérů a můj trvalý názor je, že od takových patnácti let je lepší být spíš mentorem v otázkách životních, než se dětem snažit radit v basketu a ještě jim tím zamotávat hlavu. Od těchto rad jsou trenéři.
Jak velkou jste měl radost, když se jméno Zídek objevilo v konečné nominaci na EuroBasket?
Spíš to beru tak, že tohle léto je pro něj důležité v jiném ohledu. Má 25 let a v tomhle věku je zásadní odtrénovat takové léto pro jakéhokoli hráče. Držel jsem mu tak palce, aby se o to sportovně popral, a byl jsem pochopitelně rád, že se dostal do finální dvanáctky. Může ho to posunout jedině dopředu.
Přitom v dorosteneckém věku Jan s basketbalem málem skončil.
Myslím, že každý rodič by svým dětem měl ukázat dveře dál do života. Jestli je jejich potomek otevře a vstoupí dál, to už je na něm. Já se nikdy nesnažil nikoho do něčeho tlačit. Když mi tohle léto dcera Ela, která byla v širší nominaci před mistrovstvím světa U19 v Brně, řekla, že by chtěla (místo hraní basketbalu) radši studovat medicínu, odvětil jsem, že to je skvělá zpráva a že ji v tom jedině podpořím. Přeju jí hodně zdaru, aby příští rok úspěšně složila přijímačky. Samozřejmě pokud bych si zásadním způsobem myslel, že ta volba není logická, ozval bych se, ale nikdy bych své děti nelámal k tomu, co si samy nevybraly.
Co mají v plánu vaši další dva synové?
Martin studuje magisterské studium na Vysoké škole ekonomické a basket nehraje už asi osm let a nejmladší Tim (ročník 2015) je v Sokole pražském po své první sezoně. Je tady se mnou taky a takovou akci si ohromně užívá.
V průběhu šampionátu vyšel ve španělském sportovním deníku AS článek o vašem basketbalovém klanu. Čekal jste, že si na jihu Evropy vzpomenou?
Je svým způsobem výjimečné, že se v rámci jedné rodiny dostane do reprezentace už třetí generace. Mediálně je to podle mě velice vděčné téma. Nemám ale takový přehled, že bych věděl, kdo další ve třetí generaci v rodině nastupuje za národní tým. Mě ten text potěšil, byla u toho i dobrá fotka z doby, kdy jsme přijeli s Realem na první předsezonní soustředění do Estepony a byli jsme tam s manželkou Martinou a osmiměsíční Honza seděl v kočárku. A teď je tady na EuroBasketu. Takže jsem si uvědomil, jak ten čas letí... Nebo jak jsem zestárnul.
Co zatím říkáte českým výkonům na šampionátu?
Musíme si nalít čistého vína. Zápas s Portugalskem nám nevyšel, proti Turkům jsme už předvedli zlepšený výkon, ale proti Estonsku jsme z toho bohužel totálně vypadli ve druhé čtvrtině, což si na takové akci nemůžeme dovolit. Jakýchkoli pět šest hluchých minut se okamžitě přelije ve velkou díru ve skóre.
Čekal jste, že bude proces generační výměny plynulejší?
Hráči zapsaní zlatým písmem do dějin českého basketu buď už skončili, nebo pomalu končí. Není to nic jednoduchého. Španělé asi taky velice těžko kousali porážku v prvním utkání s Gruzií. To by v éře Rudyho Fernándeze, Sergia Llulla, bratrů Gasolů nebo Chacha Rodrígueze určitě nepřipadalo v úvahu. Každá reprezentace si tímhle v určitou dobu projde, proces generační výměny není ničím příjemným a my jako fanoušci a podporovatelé českého basketu musíme mít trpělivost. Trenér Ocampo to nemá vůbec jednoduché. Podle mě je to dobrý trenér, který je velice precizní a zaměřený na detail a musíme mu dát čas.