Skutečnost, že si zahraje proti Belgii, kde se před necelými jednadvaceti lety českým rodičům narodila, pro Emmu Čechovou nijak pikantní není.

Že se střetne s hrající legendou Emmou Meessemanovou, nejužitečnější hráčkou minulého šampionátu a jednou z největších hvězd toho probíhajícího, už pro ni zajímavou výzvu představuje. V brněnském Králově Poli se hraje od 17.30.

„Pokud na sebe budeme skutečně hrát, tak se na to těším,“ neskrývá natěšení Čechová, stále ještě vycházející hvězdička českého basketbalu. „V některých směrech je (Meessemanová) mým vzorem, ráda se na ni koukám a snažím se pochytit, jak si počíná v obraně nebo v útoku. Tipy, jak na ni, si pomalu sbírám v hlavě. Je ale hrozně těžké říct, jak by to vypadalo na hřišti. Bránit se dá každý, u někoho to ale jde hůř,“ očekává „česká Emma“ těžkou šichtu.

Čísla její náročnost dokreslují: Meessemanová byla nejlepší hráčkou Belgie v úvodním duelu svého celku proti Portugalsku, v němž dala 19 bodů a doskočila 11 míčů. Zároveň rozdala šest asistencí a proměnila všech deset trestných hodů. I ze statistik je patrné, jak nejen údernou, ale i komplexní hráčkou dvaatřicetiletá opora Fenerbahce Istanbul je.

Emma Čechová Emma Meessemanová

„Meessemanovou považuji za nejchytřejší a nejefektivnější pivotmanku světa. Ano, je to skórer, přidává k tomu ale taky přehled na hřišti, s nímž řídí herní situace. Je mozkem celé belgické hry, dokáže spolupracovat s celým týmem,“ říká na adresu belgické stálice Viktor Pruša, trenér brněnských Žabin.

Emmu Čechovou měl poslední tři sezony v kádru a vzdor všemu vyřčenému šance české pivotmance proti věhlasné soupeřce dává. „Na straně ‚naší Emmy‘ je rychlost jak v mezihře, kde Meessemanová už šetří krokem, tak v provedení herních situací. Jakmile se ale dostanou pod košem do souboje jedna na jednu, tak už je to obrovsky složité. Kolem koše, zády k němu nebo v kratší vzdálenosti od koše se ‚belgická Emma‘ dost těžko zastavuje,“ upozorňuje Pruša.

Svoji práci si v prvních dvou duelech ve skupině odvedla i Čechová, jejíž čísla nejsou tak výrazná, také však na hřišti při vysokých českých výhrách nad Černou Horou a Portugalskem strávila méně času. Zaznamenala při nich 11 a 9 bodů, celkem 12 doskoků a dohromady čtyři asistence.

Uvědomuje si, že v ideálním případě je dobré k Meessemanové vůbec nepustit míč, bránit ji už před přihrávkou. A pokud ho přesto dostane, což není nic výjimečného? „Pak to i já umím mydlit. Jít agresivně na hranu faulu mi nedělá problém,“ vzkazuje Čechová, od letoška posila euroligového USK Praha. „Na Belgii se těším. Prověří mě to, ukáže mi to, kde mám slabiny,“ říká.

Pruša nicméně sází na to, že česká trenérka Romana Ptáčková v těžkém souboji nenechá Čechovou samotnou. „Neznám český herní plán, odhaduji ale kolektivní obranu. Navíc na pozici pět v našem týmu hraje i výrazně zkušenější Julia Reisingerová, takže hodně co do činění s ‚jejich Emmou‘ bude mít i ona,“ předpokládá trenér českých vicemistryň.

Vedle rychlosti si všímá i dalších předností Čechové. „Má ale cit pro blok, pro načasování, takže bez šance by nebyla. V dynamice by mohla mít dokonce navrch. Ustrážit Meessemanovou je ale určitě komplikované,“ připouští Pruša.