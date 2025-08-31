Nervozita? Musíme ji odstranit, dal si za úkol Ocampo. Nad vysvětlením chyb dumal

Nebyl to však jediný rozdíl, který přineslo až nečekaně jednoznačné sobotní utkání na evropském šampionátu.
Vše se podle španělského kouče zlomilo v rozmezí pěti minut v závěru první půle. Estonci se z dvoubodového vedení dostali do trháku 54:36.
„Neměli jsme žádný faul, nebo jsme je nepoužívali dobře. Nedokázali jsme zastavovat soupeře ve hře jeden na jednoho a příliš jsme ztráceli, takže jsme se dostali ze hry,“ vysvětloval.
Pak před novináři spustil tok myšlenek: „Nevím, jestli jde o chybu v komunikaci mezi hráči. Tam se prostě musí dávat větší pozor, co se děje na hřišti. Někdy můžete být ve stresu, jindy je tam špatná technická dovednost... Výsledek je ale jasný – my jsme dali šest bodů po ztrátách, Estonsko čtyřiadvacet.“
Hned dvakrát se pokoušel mužstvo nastartovat oddechovým časem, další prostor ke změnám měl během poločasové přestávky. Avšak i po ní pokračovala estonská dominance. Češi tápali, v utkání, které považovali za klíčové, rázem ztráceli o 29 bodů.
Ocampo se k této chvíli vracel: „Jako kouč musíte být připraven na každý stav, nesmíte působit na tým špatnou řečí těla a musíte mu dál dávat pokyny do hry. V tu chvíli musíte zapomenout na skóre a snažit se hráčům pomoct, aby se dál soustředili na to, co mají dělat.“
K redukci manka se jeho svěřenci dostali až v závěrečné čtvrtině, kdy na unavenější soupeře zabírala bojovnost. „Tuto jedinou věc můžu ocenit,“ uznal. „Pro mě není totéž prohrát o čtrnáct a o třicet bodů.“
A fakt, že Češi, kteří zabředli do krize, závěr utkání nevypustili, je pro jeho další cíle důležitým signálem.
S realizačním týmem chce ještě zapracovat na mentální stránce hráčů: do utkání s papírově slabšími soupeři z Portugalska a Estonska vstoupili diametrálně odlišně ve srovnání s duelem proti sebevědomým Turkům, v němž byli outsidery.
„Asi jste viděli, že jsme hráli pod tlakem, v nervozitě. Musíme pracovat na odstranění tohoto limitu, ale na to je třeba čas, nejde to hned,“ namítal.
Zbylá dvě utkání na EuroBasketu ovšem nejsou v tomto ohledu ideálním testem.
Čeští basketbalisté, kteří jsou na letošním mistrovství bez jediné výhry, budou proti Srbům i domácím Lotyšům znovu v roli outsiderů.