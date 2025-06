EuroBasket ONLINE: Slibná půle. Češky po ní odráží velký španělský nápor

Do vyřazovacích bojů Češky prošly ze druhého místa v brněnské skupině, v níž porazily Černou Horu s Portugalskem a nestačily na obhájkyně titulu z Belgie. Ve čtvrtfinále hrají s vítězkami hamburské části mistrovství Španělkami. Postupující čeká mezi nejlepší čtyřkou Francie.

ONLINE: Česko vs. Španělsko Čtvrtfinále EuroBasketu sledujeme podrobně.

České basketbalistky, které vstoupily do zápasu s dvojicí pivotek Reisingerovou a Čechovou, v první půli poctivě plnily pokyny trenérky Ptáčkové, hrály důsledně, a především v úvodu kompaktní obranou nutily Španělky ke krkolomným kombinacím a složitým střelám.

Poprvé se tak úřadující evropské vicemistryně prosadily až po třech minutách zápasu.

Navíc Češky často vycházely jako šťastnější z řady minisoubojů, dařilo se jim doskakovat a dopouštěly se menšího množství ztrát.

Natálie Stoupalová najíždí do koše.

K soudržnosti se navíc v prvním poločase přidaly i dva výrazné individuální výkony: Eliška Hamzová nastřádala třináct bodů, Petra Holešínská jedenáct a k tomu tři asistence.

Nečekaná přetahovaná vůbec španělským favoritkám nevoněla, byť postupně nacházely výraznější skuliny v české defenzivě, pohodu hledaly marně. Tým trenérky Ptáčkové pustily do dvouciferného náskoku, o který bylo dobře postaráno.

K utkání nastupovaly svěřenkyně Romany Ptáčkové v dobrém rozmaru. Po přesunu do Řecka měly čas na odpočinek i potřebnou taktickou přípravu.

„Do zápasu rozhodně nejdeme jako favoritky, ale na druhou stranu se ty týmy mohou rovnat. A Španělky určitě nejsou soupeřky, přes které bychom nemohly přejít,“ říkala Eliška Hamzová po úterním tréninku.

České reprezentantky navíc mají o motivaci postaráno.

Před dvěma lety musely snést na evropském šampionátu bolavou čtvrtfinálovou prohru (61:62). Jedenáct vteřin před koncem vedly o bod a měly rozehrávat, ale rozhodčí chybně posoudili situaci a míč dali Maďarkám, které ze závěrečné akce utkání otočily skóre.

„Snažíme se to brát tak, že se to stalo. Nemyslíme na křivdu. Prostě se to stalo a je to za námi. Ale určitě si budeme dávat víc pozor na jakékoliv dohrání všech situací. Je to pro nás poučení,“ říkala před zápasem Kateřina Zeithammerová, které rozhodčí mylně přisoudili poslední dotek.

O Španělkách teď 162 centimetrů vysoká rozehrávačka říkala: „Určitě jsou to hratelné soupeřky.“

Podaří se Češkám poprvé od roku 2011 projít na EuroBasketu mezi nejlepší čtyřku?