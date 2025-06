Až pak se pustila do hodnocení šampionátu, na kterém Češky třikrát vyhrály a stejný počet zápasů ztratily, když kromě Německa nestačily jen na oba finalisty – Belgii ve skupině a Španělsko ve čtvrtfinále.

„Myslím si, že to jsou slzy pyšnosti. Na turnaj se můžeme dívat kladně, i když ta zklamanost tam trošku může být,“ říkala 31letá hráčka. „Když vidím, kdo se dostal do finále, tak to prostě mrzí. Jsou to dva týmy, které nás na druhou stranu porazily, takže se nemáme za co stydět, ale opravdu to semifinále bylo strašně blízko.“

Šestým místem jste o pozici vylepšily umístění z předchozího EuroBasketu, u týmu jsou viditelné pokroky. Ani to vás nepřesvědčí o prodloužení reprezentační kariéry?

Nevím, je hrozně těžké o tom mluvit. Uvidíme, jak to bude v sezoně, jak se budu cítit. Všechno je otevřené. Mistrovství světa je prostě až za rok. To se vůbec nedá říct teď. Nechci úplně tvrdit, že to byl můj poslední zápas. V listopadovém okně v podstatě nic není a kvalifikace bude až v březnu, což opravdu je pro mě dost daleko. Jsem teď ráda, že si odpočinu. Nechci basket minimálně dva týdny vůbec vidět a potom se na to zase začnu těšit.

Co rozhodlo duel o páté místo?

Kvalita a chytrost hráček Německa. Byly vyšší, přehrávaly nás a my jsme v některých situacích prostě nebyly dost agresivní. Možná to chtělo víc bojovnosti. Celkově ten zápas byl takový zvláštní. Je super hrát o páté místo, na druhou stranu oba týmy už účast v kvalifikaci na mistrovství světa mají, takže v tomhle to mohlo být mentálně trošku těžší.

Tereza Vyoralová střílí v zápase o páté místo na EuroBasketu.

Na co budete z EuroBasketu 2025 nejraději vzpomínat?

Asi nejvíc na atmosféru v Brně. Byly to super zápasy pro nás, skvělá možnost se předvést domácím fanouškům. Chodilo hodně lidí, hodně si to užívali. Prezentovaly jsme se dobrým basketem, takže asi to. Myslím si, že tomu trošku chyběla třešnička na dortu, že jsme neporazily Španělsko. To by bylo takové překvapení šampionátu. Konečně bychom náš basket pozvedly na větší level. Furt se čeká na nějaký větší výsledek. Ale já doufám, že to přijde.

Jak se chystáte strávit nejbližší dny?

Hned pozítří odlétám s mamkou na pár dní na Mallorcu. Na to se těším moc. To budu opravdu jenom odpočívat. A potom asi už budu spíš v Praze. Obejdu lidi, se kterými jsem se tolik neviděla. Prostě si budu jenom užívat léto. Pak ještě jedeme s přítelem na deset dní do Norska, to si dost užiju, odpočinu si, vypnu hlavu. Až se mi bude zase chtít, začnu.

Volíte mix relaxu na pláži a poznávání?

Myslím si, že těch pět dní s mamkou to tak opravdu bude. Máme rády, když si projdeme nějaké památky a pak si lehneme k moři. V Norsku se chci podívat na různá místa, mám to tam moc ráda. Teď to budu brát tak, že si chci odpočinout, úplně vypnout hlavu.