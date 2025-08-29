Úvodní dojmy z Rigy nemohly být u pátečních soupeřů ze skupiny A rozdílnější.
Češi proti Portugalcům vůbec nepřesvědčili, po bídném ofenzivním představení prohráli 50:62. Naopak Turci jasně předčili domácí Lotyše 93:73. Trenér Ataman tak mohl sebejistě hlásit: „Snad jsme teď celé Evropě ukázali, že jsme jeden z nejlepších týmů na turnaji.“
Omlazený český výběr čeká tvrdá zkouška.
„Budeme muset zastavit jejich podkošovou sílu, konkrétně Sengüna, který má ohromné kvality. Plánujeme, že budeme vypomáhat s více hráči a rotovat na perimetru. Věříme, že tahle taktika nám přinese dobrý výsledek,“ říkal Kyzlink.
S parťáky se snažil rychle zapomenout na středeční trpkou porážku s Portugalskem. Během volného dne panovala na tréninku vesměs pozitivní nálada. „Myslím si, že byla způsobená faktem, že horší už to určitě být nemůže,“ usmál se český křídelník.
„Nemáme absolutně co ztratit. Půjdeme do toho s maximálním úsilím a věřím, že to bude určitě lepší,“ dodal. Uspět chtějí Češi i pro kapitána Hrubana, který v pátek slaví 36. narozeniny.