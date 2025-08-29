EuroBasket ONLINE: Češi naráží na pevnou tureckou obranu. O náskok z úvodu přišli

Daniel Czolko
Sledujeme online   13:25aktualizováno  14:19
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Vstup do turnaje nezvládli a zkomplikovali si postupové možnosti. Nyní čelí čeští reprezentanti na EuroBasketu silnému Turecku, které směle pomýšlí na medailový úspěch. Jak si vedou proti sebevědomým sokům, sledujte od 13:45 v podrobné online reportáži.
Vít Krejčí během utkání s Tureckem na EuroBasketu.

Vít Krejčí během utkání s Tureckem na EuroBasketu. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Shane Larkin z Turecka se snaží zablokovat Tomáše Kyzlinka během utkání na...
Martin Peterka se raduje během utkání s Tureckem na EuroBasketu.
Češi nastupují k utkání s Tureckem na EuroBasketu.
Vojtěch Hruban před zápasem s Tureckem na EuroBasketu.
9 fotografií

Úvodní dojmy z Rigy nemohly být u pátečních soupeřů ze skupiny A rozdílnější.

Češi proti Portugalcům vůbec nepřesvědčili, po bídném ofenzivním představení prohráli 50:62. Naopak Turci jasně předčili domácí Lotyše 93:73. Trenér Ataman tak mohl sebejistě hlásit: „Snad jsme teď celé Evropě ukázali, že jsme jeden z nejlepších týmů na turnaji.“

Omlazený český výběr čeká tvrdá zkouška.

„Budeme muset zastavit jejich podkošovou sílu, konkrétně Sengüna, který má ohromné kvality. Plánujeme, že budeme vypomáhat s více hráči a rotovat na perimetru. Věříme, že tahle taktika nám přinese dobrý výsledek,“ říkal Kyzlink.

Z patnáctiletého syna udělal skauta, v NBA už nevěří. O pohnutkách svéráze Atamana

S parťáky se snažil rychle zapomenout na středeční trpkou porážku s Portugalskem. Během volného dne panovala na tréninku vesměs pozitivní nálada. „Myslím si, že byla způsobená faktem, že horší už to určitě být nemůže,“ usmál se český křídelník.

„Nemáme absolutně co ztratit. Půjdeme do toho s maximálním úsilím a věřím, že to bude určitě lepší,“ dodal. Uspět chtějí Češi i pro kapitána Hrubana, který v pátek slaví 36. narozeniny.

