„Výsledek je pro nás možná nakonec trošku krutý. Cítím, že jsme odehráli lepší zápas, než říká rozdíl čtrnácti bodů,“ přemítal v mixzóně.
„Byli jsme v daleko lepším tempu, hráli jsme tvrději, dokázali jsme pro ostatní dělat černou práci. Ale samozřejmě šlo poznat, že Turci měli na spoustě pozic výškovou i váhovou převahu. Využívali toho,“ hodnotil.
Tušíte, proč stejné věci nefungovaly proti Portugalcům?
Tlak, křeč, každý byl uzavřený ve vlastní hlavě. Nedokázali jsme se vyrovnat s tou situací. Nemyslím si, že bychom odevzdávali málo energie, i když je to první věc, za kterou nás budou kritizovat. Já si nemyslím, že to tak bylo. Někteří můžou nesouhlasit, že jsem tohle řekl, ale vidím to tak.
Češi se na ME zlepšili, ale favorizovaní Turci ukázali sílu. Rozstřílel se Peterka
Rychlost hry ovšem vázla.
Pokud bohužel máte den, že nedokážete energii správně prodat, vypadá to, že neběháte, nesnažíte se, nechcete tomu dát všechno. Je hodně faktorů, proč jsme to nezvládli. Myslím si, že tlak, že musíme vyhrát, byl zásadní. Byl to první zápas, špatný začátek a už jsme byli v křeči.
Rozdíl čtrnácti bodů jste označil za krutý. Myslíte, že výsledek ještě může hrát roli v konečném součtu?
Ve skupině samozřejmě, ale víc nás může mrzet mínus dvanáct s Portugalskem. Turecko porazilo Lotyše a úplně jasně si to rozdá o první místo ve skupině se Srby, tam koukat nemůžeme. Naopak my se potřebujeme zkonsolidovat a hrát úplně se stejnou energií, rychlostí proti Estoncům a porazit je. Pořád jsme ve hře, přestože jsme si to příšerným výkonem z prvního dne hodně zkomplikovali.
Překvapilo vás, jak Turci přistoupili k úvodní čtvrtině?
Myslím, že nás trošku podcenili. Začali trošičku vlažně, ležérně. Přece jen, když viděli náš zápas proti Portugalsku, asi je to úplně nevyděsilo. Trefili jsme spoustu trojek a bylo z toho dvacet sedm bodů za čtvrtinu. Potom nás hodně zatlačili. Zase jsme měli trochu problém dostat se do našich signálů, a proto Turci vyhráli už poločas o osm bodů.
Po protestech kouče Atamana v úvodu druhé čtvrtiny, za které dostal technickou chybu, přibylo odpískaných faulů. Zdálo se vám, že se metr změnil?
Musím říct, že v první čtvrtině rozhodčí nechali nám několik úplně jasných faulů, který bych jasně pískl. Potom samozřejmě Turci byli agresivnější, hráli daleko víc pod koše, takže jsme sbírali více faulů. Nemyslím si, že rozhodčí byli faktor.
Pobavíte se jako kapitán s Vítem Krejčím, kterému zápas nevyšel, vyfauloval se a odcházel skleslý na lavičku?
Asi si něco řekneme, ale myslím si, že bude ještě teď naštvaný. Ví, že to nebyl jeho den. Na druhou stranu zítra je další. Může všechno hodit za hlavu a jít do dalšího zápasu úplně jinak.