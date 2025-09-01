Srbové, jedni z adeptů na celkový triumf, přišli o zraněného střelce Bogdana Bogdanoviče. Bodově ho bude zastupovat také Jokič, který už v posledním zápase nastřádal 39 bodů. I díky němu jsou favorité na turnaji dále stoprocentní.
Zato Češi dále čekají na výhru, padli s Portugalskem, Tureckem i Estonskem. V posledních dvou duelech jsou outsidery.
ONLINE: Česko vs. Srbsko
Utkání EuroBasketu sledujte podrobně.
„Pokud po těch dvou zbývajících zápasech vznikne nějaká lepší příchuť, bude to příjemnější, ale zachránit EuroBasket plně určitě nejde,“ říkal kapitán Vojtěch Hruban. „Můžeme ukázat, že přeci jen nejsme tak hrozní a že něco z té hry může vypadat dobře a není to všechno jen špatně, jak to teď vypadá.“
V přípravě čeští reprezentanti se Srbskem prohráli 84:113, na předchozím domácím EuroBasketu 69:81.
„Když hrajete se Srby, tak se musíte připravit, že budete krvácet, ale je potřeba, aby to bylo co nejmíň. Turnaj už budou hrát bez Bogdanoviče, ale pro nás se toho moc nemění, protože tam je dalších jedenáct výborných basketbalistů,“ řekl asistent trenéra českého týmu Jan Šotnar.