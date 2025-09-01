EuroBasket ONLINE: Češi hrají ve skupině se Srbskem. Jak si poradí s Jokičem?

Daniel Czolko
Sledujeme online   19:55
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Čtvrté utkání na EuroBasketu hrají čeští reprezentanti, kteří už drží pouze teoretickou naději na postup ze skupiny A do osmifinále. V pondělním duelu navíc čelí favorizovanému Srbsku s hvězdným Nikolou Jokičem. Průběh zápasu sledujte od 20.15 v podrobné online reportáži.
Nikola Jokič nastupuje k utkání na EuroBasketu 2025.

Nikola Jokič nastupuje k utkání na EuroBasketu 2025. | foto: FIBA

Asistent trenéra Jan Šotnar před zápasem se Srbskem na EuroBasketu.
Vít Krejčí před zápasem se Srbskem na EuroBasketu.
Čeští basketbalisté se rozcvičují před zápasem se Srbskem na EuroBasketu.
Vojtěch Hruban a Tomáš Kyzlink před zápasem se Srbskem na EuroBasketu.


Srbové, jedni z adeptů na celkový triumf, přišli o zraněného střelce Bogdana Bogdanoviče. Bodově ho bude zastupovat také Jokič, který už v posledním zápase nastřádal 39 bodů. I díky němu jsou favorité na turnaji dále stoprocentní.

Zato Češi dále čekají na výhru, padli s Portugalskem, Tureckem i Estonskem. V posledních dvou duelech jsou outsidery.

ONLINE: Česko vs. Srbsko

Utkání EuroBasketu sledujte podrobně.

„Pokud po těch dvou zbývajících zápasech vznikne nějaká lepší příchuť, bude to příjemnější, ale zachránit EuroBasket plně určitě nejde,“ říkal kapitán Vojtěch Hruban. „Můžeme ukázat, že přeci jen nejsme tak hrozní a že něco z té hry může vypadat dobře a není to všechno jen špatně, jak to teď vypadá.“

Neortodoxní, inspirativní a na ME také v roli střelce. Češi očekávají Jokičův koncert

V přípravě čeští reprezentanti se Srbskem prohráli 84:113, na předchozím domácím EuroBasketu 69:81.

„Když hrajete se Srby, tak se musíte připravit, že budete krvácet, ale je potřeba, aby to bylo co nejmíň. Turnaj už budou hrát bez Bogdanoviče, ale pro nás se toho moc nemění, protože tam je dalších jedenáct výborných basketbalistů,“ řekl asistent trenéra českého týmu Jan Šotnar.

Výsledky

