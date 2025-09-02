Dosti podobná předchozím výsledkům na turnaji.
I za ní stál velký český výpadek v některé části zápasu stejně jako bojovný výkon v úsecích jiných. Trenér Diego Ocampo na tiskové konferenci opakoval: „Jsem hrdý na tým, jak zareagoval.“
Sehnal cyklící se vzorec vysvětloval: „Vždycky, když se nám nedaří v útoku, trošku ztrácíme sebedůvěru, což se pak odráží v celé hře. Většinou se pak někdo chytne a ten tým za ním jde, ale nemůžeme mít takhle dlouhé výpadky.“
|
Jednoznačná záležitost a konec nadějí. Čechy proti Srbům srazil už bídný úvod
Právě nymburský rozehrávač českou hru ve druhé čtvrtině pozvedl, když dal pět bodů a přihrávkou se podílel na dalších třech koších.
„Je těžké nacházet zbraně proti takhle velkým týmům, které mají opravdu centimetry navíc. Všude mají ruce, pro nás je těžké se dostat do tempa a nedokážeme si vytvořit plodnou střelu. Naštěstí těch zbylých třicet minut vypadalo jinak.“
Nelíbil se mu také výkon v obraně, kde si Srbové snadno docházeli pro body z podkošového prostoru. Z barevného obdélníku proměnili šestadvacet střel, naopak trojky trefili jen tři. „Jestli jsme impotentní v útoku, nemůžeme si nechat dát takhle rychle nějakých sedm střel zpod koše. Nechali jsme se přejet,“ říkal.
Naopak v tříbodové střelbě byli Češi lepší, zároveň na dvanáct přesných zásahů potřebovali 44 pokusů. Trestné hody měli k dispozici pouze dva.
„Jistě hráli velmi měkce v útoku, ale jak jsem zmiňoval, proti nim je velmi těžké se dostat pod koš, protože skoro všichni mají dva metry. A když tam neprojdeme, pak nemůžeme střílet šestky,“ komentoval Sehnal a doplňoval: „Pokaždé, když Jokič doskočí balon, hnedka kouká a všichni mu vybíhají. Pak je z toho cvičení. Pro nás je složité hledat pozitiva a odrážíme se ve druhé, třetí čtvrtině.“
|
Jsem jen mentor v otázkách životních, smál se Zídek v Rize. Jak prožívá synovy zápasy?
Stále ovšem věří, že národní tým má šanci zakončit šampionát dobrým výkonem proti Lotyšům, které vyzve ve středu od 17.00 SELČ.
Ve prospěch Čechů sice nehraje narůstající pohoda Kristapse Porzingise, ale domácí výběr trápí zdravotní potíže rozehrávačů. „Když nezačneme stejně zakřikle jako třeba proti Estoncům, věřím, že to může být dobrý zápas. Snad i na koukání,“ uzavřel.