Vydařená úvodní půle svěřenkyň Romany Ptáčkové se ztratila v bezedných končinách minulosti. „Myslím, že jsme neodehrály to, co jsme měly. První půlka byla skvělá, pak nás zastavily jejich přepínáním mezi zónovou a osobní obranou,“ vysvětlovala Reisingerová, co po pauze změnilo ráz utkání.

„Nebyly jsme schopné se z toho dostat. Nezměnily jsme nic v útoku, byly jsme slabé v obraně. Asi jsme ztratily hlavu, bohužel,“ líčila českým novinářům v Pireu.

Španělský nápor byl ale očekávatelný, viďte?

V šatně jsme se bavily, že Španělky nepoleví a že nám nenechají nic zadarmo. Věděly jsme, že nastoupí silně. Bohužel jsme se s tím nedokázaly poprat.

Co konkrétně nevyšlo?

Dneska asi všechno.

Opravdu? Vždyť první půle vám musela dát naději.

Jasně, na začátku to bylo skvělé, ale když se dostaneme do fáze, kdy nám pár věcí nevychází, začneme chybovat úplně ve všem a nejsme schopné se z toho dostat. Jejich obrana nás sice překvapila, jenže my jsme dál hrály jednu a tu samou věc. Nebylo to výhodné pro pivotky pod košem ani pro střelkyně. Doufejme, že se Litevky moc nekoukaly a nebudou hrát stejně.

Julia Reisingerová zakončuje v utkání se Španělskem.

Litevky, se kterými hrajete v pátek, koukaly na zápas z tribuny...

To právě víme, doufám, že ne pořádně. (úsměv)

Odnesete si aspoň nějaká pozitiva z první půle?

V jeden moment jsme hrály dobře, sebevědomí jsme měly, věděly jsme, že, když toho půjdeme, můžeme je porazit. Byly jsme si jisté, že díky naší dobré práci, kterou jsme odváděly doposud, s menšími chybami dokážeme ten zápas uhrát. Bohužel jsme polevily. Od toho se nabalovala jedna velká koule a už jsme se z toho nedostaly.

Měly jste i potíže s fauly, vy jste dohrála ještě před polovinou poslední čtvrtiny. Čím to?

Hrajeme hodně agresivní basketbal, trošku nás překvapilo pískání od místních rozhodčích. Z Brna jsme byly zvyklé hrát agresivněji, celkově ty zápasy byly více agresivnější. Měly jsme se ale poučit a nejít do toho tolik. Ale nevěděly jsme, jak se s tím popasovat. Fauly a zbytečnosti, které jsme udělaly, jdou za námi. Teď se s tím musíme vypořádat.

Pustíte čtvrtfinále rychle z hlavy?

Budeme muset, nic jiného nám nezbývá. Úplně bych to za hlavu neházela, chceme se poučit a jít dál. Hlavně nedělat stejné chyby. Musíme zapomenout, že se nám čtvrtfinále nepovedlo a ještě se tady porvat.

Povedeným výkonem proti Španělsku zaujaly Eliška Hamzová a Petra Holešínská. Jak se vám líbily?

Byly skvělé, jsem moc ráda, že odehrály takový zápas. Eliška byla parádní v první půlce, Péca se přidala, pro nás super. Škoda, že jsme se k nim nepřidaly. Asi hlavně v obranné části, protože si myslím, že jsme Španělkám nechaly moc lehkých košů.