Sám by se nezařadil ani do jedné z kategorií. V sedmadvaceti letech rozhodně nepatří mezi veterány, debut na EuroBasketu už má ale taky za sebou. Na palubovku se dostal před třemi lety během šampionátu, který spolupořádala pražská O2 arena.
Tentokrát ho čeká významnější role.
Při absenci zraněného Tomáše Satoranského se bude starat o tvorbu české hry. „Ale zodpovědnost bych cítil, i kdyby tady Tomáš byl,“ přesvědčovala opora Nymburka. „Měl bych dodat týmu klid, sám se tak musím hlídat a doufám, že se té role ujmu dobře.“
Trenér Diego Ocampo od začátku přípravy apeloval, že počítat se musí jen s hráči, kteří jsou v dané chvíli součástí týmu.
A Satoranský se odpojil už na začátku srpna ve španělské Málaze.
„Všichni jsme chtěli, aby tady byl. Pro český basketbal je tou nejdůležitější tváří. Teď se každý musí ujmout své role. Doufám, že předvedeme dobré výkony,“ říkal Sehnal.
Na palubovce se bude střídat s dvaadvacetiletým Petrem Křivánkem, který debutoval za národní tým v posledním kvalifikačním duelu proti Velké Británii.
Solidní pasáže odehrál hráč Basketu Brno také v přípravných duelech. Naposled proti Gruzii zaznamenal šest asistencí.
A Sehnal si všímal: „Má toho plnou hlavu, trenér Ocampo ho velice dobře připravuje. Občas se (Křívánek) na něco zeptá, ale hlavně se musí otrkat sám, každý si tím musí projít. Je to pro něj první velká akce, chce to svůj čas, ale já věřím, že bude připraven.“
První zkoušku si dvojice rozehrávačů s reprezentačními parťáky střihne ve středu od 13.45 proti Portugalsku.
„Bude to pro nás asi nejdůležitější zápas, musíme do něj dobře odstartovat. Víme zhruba, co máme od Portugalců čekat, nebude to jednoduché,“ přemítal pražský rodák.
„Oni hrají velmi silově, mají pod košem pivota Neemiase Quetu z NBA, který je opravdu obrovský, v obraně mění spoustu střel, které taky občas blokuje,“ vypíchl 213 centimetrů vysokého hráče bostonských Celtics, který má z nejprestižnější basketbalové soutěže i prsten pro šampiony NBA z roku 2024.
Kromě něj bude portugalský kouč Mário Gomes spoléhat ještě na Travanteho Williamse, rodáka z Aljašky, který působí ve španělské Manrese.
Jinak na soupisce figurují pro Čechy spíše méně známá jména.
„A já věřím, že náš tým má na to je porazit,“ uzavřel Sehnal.