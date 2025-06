„Top pětka je zkrátka top pětka. Myslím si, že je takové umístění úspěch, i když to není medaile,“ říkala krátce po duelu s Litvou pivotka Emma Čechová, která si více přála za soupeřky Turkyně. „S Němkama už jsme odehrály spoustu zápasů.“

Česko vs. Německo, zápas o páté místo ONLINE, v neděli od 13.30 SELČ

Naposledy se oba týmy před diváky utkaly v přípravě a Češky vyhrály 86:70. Avšak na palubovce chyběly hráčky z WNBA – Leonie Fiebichová a Luisa Geiselsöderová.

„Teď budou Němky mnohem silnější. V přípravě měly hodně mladých hráček, které potom z rotace vypadly. Bude to úplně jiný zápas,“ varovala Anežka Kopecká a dodávala: „Únava už je na nás sice znát, ale půjdeme do toho naplno.“

Slib maximálního nasazení doručila také Petra Holešínská, která si na bolavou prohru z před dvou let dobře pamatuje. „Jasně, že to mám v živé paměti. Vím přesně, co se tam stalo,“ kývala. „Ale úplně vendetu neplánujeme. Tehdy šlo o daleko více než teď, to ovšem nic nemění na tom, že je chceme porazit.“

Což potvrzovala i Kopecká jako nezávislá pozorovatelka, kterou dva roky staré vzpomínky netíží: „Nemyslíme příliš na to, co se stalo. Německý tým je trošku jiný a my jsme se o tom zápase ani tolik nebavily. Neřekla bych, že tu porážku máme ještě v krvi.“

A co že se tehdy ve Slovinsku událo?

Češky bojující o olympijskou kvalifikaci se zásluhou Natálie Stoupalové dostaly v závěru utkání do vedení 63:60 a úporně se bránily německým útočným akcím.

Sonja Greinacherová proměnila jen jeden ze dvou trestných hodů, Marie Gülichová se skóre nepohnula vůbec. A když po její střele na samotném konci skončil míč v zámezí, česká lavička radostí vyskočila, hráčky slavily.

Jenže rozhodčí se po krátké poradě vydali k videu, téměř tři minuty dumali a po návratu Amal Dahraová ukázala: Rozehrávají Češky.

Následovala další radost svěřenkyň Romany Ptáčkové.

České basketbalistky (v červeném) se už radují z vítězství nad Německem na mistrovství Evropy, jenže v závěru nakonec duel ztratily.

Jenže podruhé. Dahraová se spletla, její kolega Andris Aunkrogers na ni hned volal: „Ne, ne, ne!“ Hvizdy pak upozorňoval české reprezentantky, že zápas nekončí.

Časomíra se vrátila, dohrát se musely čtyři desetiny. Německá lavička si vzala time out a pustila se do plánování akce, která měla zápas posunout do prodloužení. Následoval time out trenérky Ptáčkové, slovo si vzal Petr Treml a chystal hráčky na obranu.

Jenže potřetí. Němky zahrály situaci perfektně a Fiebichová vyrovnala na 63:63. „Tam se mohlo diskutovat, jak rychle vystřelila. Myslím si, že to nebylo úplně za 0,4 vteřiny. Je to dva roky zpátky, ony se díky tomu dostaly na olympiádu,“ vzpomínala Holešínská v Pireu.

Fiebichová, která nechybí ani na letošním EuroBasketu, pak rozhodla prodloužení, dvěma proměněnými trestnými hody 1,6 sekundy před klaksonem posunula skóre na 71:69 z německého pohledu.

„Vedly jsme v prodloužení docela o dost bodů, bohužel tu koncovku jsme zase nezvládly. Což je určitě věc, kde se teď můžeme zlepšit,“ říkala Holešínská, jež se na německou hvězdu Fiebichovou těší: „Je to skvělá hráčka se zkušenostmi z evropského basketbalu i z WNBA. Rok jsem s ní hrála, takže vím, jaké má kvality.“

A společně s parťačkami doufá v jiný konec na letošním EuroBasketu.

Vítězný.