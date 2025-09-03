Lotyši mají trable i nadšeného Porzingise. A Češi poslední šanci na zlepšení dojmů

Daniel Czolko
  6:14
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Postupně si odškrtli souboje s velikým Neemiasem Quetou, všestranným Alperenem Segünem a nezastavitelným Nikolou Jokičem. Nyní české reprezentanty v posledním zápase na EuroBasketu čeká další podkošová hvězda, byť stylově zase odlišná. Kristaps Porzingis, modla domácího lotyšského výběru.
Arturs Žagars, Kristaps Porzingis a Kristers Zoriks na EuroBasketu 2025.

Arturs Žagars, Kristaps Porzingis a Kristers Zoriks na EuroBasketu 2025. | foto: FIBA

Lotyšští fanoušci na EuroBasketu.
Kristaps Porzingis z Lotyšska pálí na portugalský koš.
Portugalští basketbalisté Miguel Queiroz (vlevo) a Neemias Queta brání svůj koš...
Italský trenér lotyšských basketbalistů Luca Banchi
36 fotografií

„Tahle skupina je takový výběr skvělých pivotů,“ usmál se Martin Peterka, který se na souboj s domácí hvězdou těší, ale také ví: „Je všestranným hráčem. Hrozí zpod koše i střelbou trojek. Bude to hrozně těžké.“

Novinář Matiss Timofejevs z Lotyšské televize navíc upozorňoval: „Od začátku turnaje se rozehrál k lepším výkonům. Což platí i pro celý tým. Úvodní zápas s Tureckem domácí fanoušky trošku zaskočil, hodně urputný boj zase viděli proti Estoncům. Po posledních utkání panuje vesměs pozitivní nálada.“

Jednorožec, jak se Porzingisovi přezdívá, zatím v průměru sbírá 17,8 bodu, 6,5 doskoku, 1,8 asistence a hru před lotyšským publikem, které na jeho akce bouřlivě reaguje, si užívá: „Abnormálně mě baví hrát doma!“

Svěřence trenéra Lucy Banchiho bude hnát zaplněná rižská aréna i ve středu od 17.00 SELČ proti Čechům.

Fanoušci jsou rozjetí, dáme ještě jednu písničku. Jak se Češi na ME starají o show

„Při rozhovorech hráči ujišťují, že je kulisa nesvazuje. Naopak zdůrazňují, že se jim v takové atmosféře hraje výtečně. Musím ale přiznat, že v některých fázích turnaje byla nervozita na týmu znát,“ přemítal Timofejevs.

Jediné obavy u domácího výběru vyvolává nejistota ohledně zdravotního stavu u rozehrávačů Arturse Žagarse a Kristerse Zorikse, kteří během utkání s Portugalskem nuceně opouštěli palubovku.

Na úterním tréninku Zoriks říkal: „Teď bychom nenastoupili, ale rozhodne se až těsně před zápasem.“ Jasné už navíc je, že do zbytku turnaje nezasáhne zraněný Andrejs Gražulis, který hraje na pozici čtyři.

„Viděli jsme, že Žagars odcházel z utkání hodně brzo. U něj je ten velký otazník, jestli bude hrát, je. Ale samozřejmě nikdy nevíte. Výsledkově už jim přece jen o tolik nejde,“ uvedl Vojtěch Hruban během úterní návštěvy na ambasádě, kde reprezentanty pohostil velvyslanec Martin Vítek.

Reprezentační kapitán Vojtěch Hruban dává dres Martinu Vítkovi, českému...
Adam Kejval, Vít Krejčí, Vojtěch Hruban a Martin Peterka při návštěvě ambasády...

Pro Čechy se příliš nemění.

Vědí, že není v jejich silách hráče typu Jokič, Sengün či Porzingis zcela zastavit. I proto trenér Diego Ocampo dlouhodobě apeluje, aby se hráči soustředili na vlastní hru, která má být bojovná a v tempu.

„Chceme odehrát dobrý zápas. Musíme k němu přistoupit s dobrou intenzitou a tentokrát v první čtvrtině trefit i nějaké střely,“ říkal reprezentační kapitán.

Fanoušci jsou rozjetí, dáme ještě jednu písničku. Jak se Češi na ME starají o show

Peterka ho během odpoledne doplňoval: „Nebál bych se dokonce říct, že chceme vyhrát, abychom odjížděli s co nejlepším pocitem. Nějaké zlepšení už přišlo, ale samozřejmě je škoda, že jsme takhle nezačali v úvodu prvního zápasu.“

Realizační tým dopřál hráčům v úterý volnější program, večerní trénink byl zrušen.

„Občas musíte zkusit něco změnit, odtrénovali jsme tady hodně. Proto jsme se šli jen projít, trochu se pobavit. Hlavu si vyčistíte tím, že na chvíli řešíte jiné věci,“ vysvětloval Ocampo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Lotyši mají trable i nadšeného Porzingise. A Češi poslední šanci na zlepšení dojmů

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Postupně si odškrtli souboje s velikým Neemiasem Quetou, všestranným Alperenem Segünem a nezastavitelným Nikolou Jokičem. Nyní české reprezentanty v posledním zápase na EuroBasketu čeká další...

3. září 2025  6:14

Siniaková prošla přes Venus W. a její o 23 let mladší parťačku do semifinále deblu

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila na US Open do semifinále ženské čtyřhry. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou porazily na betonovém povrchu v New Yorku americko-kanadskou dvojici Venus...

3. září 2025  2:03,  aktualizováno  2:36

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Aktualizujeme

Obrovská smůla pro Markétu Vondroušovou, do čtvrtfinále tenisového US Open proti světové jedničce Aryně Sabalenkové z Běloruska nenastoupila kvůli zranění kolene. V New Yorku končí i Barbora...

2. září 2025  23:24,  aktualizováno  3.9 2:26

Potřeboval jsem dostat facku. Jak Hranáče (ne)vykolejil první rok v Hoffenheimu

Premium

Chvilku trvá, než se rozpovídá. Pět, deset minut, až pak se rozjede. A nakonec po půlhodině uzná: „Jsem trochu jako dieselový motor.“ Platilo to i pro první rok, kdy se stoper fotbalové reprezentace...

3. září 2025

Italové si vyšlápli na Španělsko. Dončič dotáhl Slovince k postupu

Řečtí basketbalisté bez zdravotně indisponované hvězdy Janise Adetokunba na EuroBasketu podlehli Bosně a Hercegovině 77:80 a po třech výhrách utrpěli první porážku. Postup ze skupiny C v kyperském...

2. září 2025  17:34,  aktualizováno  23:09

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snaží i česká reprezentace. Jaký je...

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  2.9 22:58

Prekop už je slávistou. V koutku duše jsem doufal, že to vyjde, řekl slovenský útočník

Fotbalový útočník Erik Prekop je slávistou. Úřadující český šampion sedmadvacetiletého slovenského hroťáka přivedl z Ostravy a stihl ho zaregistrovat těsně před uzávěrkou soupisek pro Ligu mistrů....

2. září 2025  22:40

Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát...

2. září 2025  22:07

Další skandál. Propalestinští aktivisté na Vueltě způsobili pád Itala Petilliho

Další incident propalestinských aktivistů na Vueltě tentokrát vedl i k pádu cyklisty. Pět dní poté, co se tito protestující snažili při týmové časovce zastavit v plné rychlosti jedoucí tým Israel -...

2. září 2025  21:13

US Open v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále Muchová - Ósakaová

Ze tří čtvrtfinále s účastí českých tenistek zbývá na US Open odehrát jediné. Markéta Vondroušová do souboje s vládkyní žebříčku Arynou Sabalenkovou nenastoupila kvůli zranění, Barbora Krejčíková...

2. září 2025  20:28

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Komise rozhodčích má i po protestech důvěru. Trunda chce konzultanta ze zahraničí

Komise rozhodčích má i po velkém počtu protestů ze strany ligových klubů nadále důvěru Fotbalové asociace ČR (FAČR). Po úterním zasedání výkonného výboru to prohlásil předseda asociace David Trunda....

2. září 2025  19:51

Španělský raubíř Ayuso opouští tým UAE. Se slovy o podrazu a diktatuře

O čem se dlouhé týdny spekulovalo, se stává realitou. V pondělí večer informovala stáj UAE, že se španělským cyklistou Juanem Ayusem po vzájemné dohodě předčasně rozváže smlouvu. Tým i jezdec...

2. září 2025  18:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.