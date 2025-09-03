Lotyši mají trable i nadšeného Porzingise. A Češi poslední šanci na zlepšení dojmů

„Tahle skupina je takový výběr skvělých pivotů,“ usmál se Martin Peterka, který se na souboj s domácí hvězdou těší, ale také ví: „Je všestranným hráčem. Hrozí zpod koše i střelbou trojek. Bude to hrozně těžké.“
Novinář Matiss Timofejevs z Lotyšské televize navíc upozorňoval: „Od začátku turnaje se rozehrál k lepším výkonům. Což platí i pro celý tým. Úvodní zápas s Tureckem domácí fanoušky trošku zaskočil, hodně urputný boj zase viděli proti Estoncům. Po posledních utkání panuje vesměs pozitivní nálada.“
Jednorožec, jak se Porzingisovi přezdívá, zatím v průměru sbírá 17,8 bodu, 6,5 doskoku, 1,8 asistence a hru před lotyšským publikem, které na jeho akce bouřlivě reaguje, si užívá: „Abnormálně mě baví hrát doma!“
Svěřence trenéra Lucy Banchiho bude hnát zaplněná rižská aréna i ve středu od 17.00 SELČ proti Čechům.
„Při rozhovorech hráči ujišťují, že je kulisa nesvazuje. Naopak zdůrazňují, že se jim v takové atmosféře hraje výtečně. Musím ale přiznat, že v některých fázích turnaje byla nervozita na týmu znát,“ přemítal Timofejevs.
Jediné obavy u domácího výběru vyvolává nejistota ohledně zdravotního stavu u rozehrávačů Arturse Žagarse a Kristerse Zorikse, kteří během utkání s Portugalskem nuceně opouštěli palubovku.
Na úterním tréninku Zoriks říkal: „Teď bychom nenastoupili, ale rozhodne se až těsně před zápasem.“ Jasné už navíc je, že do zbytku turnaje nezasáhne zraněný Andrejs Gražulis, který hraje na pozici čtyři.
„Viděli jsme, že Žagars odcházel z utkání hodně brzo. U něj je ten velký otazník, jestli bude hrát, je. Ale samozřejmě nikdy nevíte. Výsledkově už jim přece jen o tolik nejde,“ uvedl Vojtěch Hruban během úterní návštěvy na ambasádě, kde reprezentanty pohostil velvyslanec Martin Vítek.
Pro Čechy se příliš nemění.
Vědí, že není v jejich silách hráče typu Jokič, Sengün či Porzingis zcela zastavit. I proto trenér Diego Ocampo dlouhodobě apeluje, aby se hráči soustředili na vlastní hru, která má být bojovná a v tempu.
„Chceme odehrát dobrý zápas. Musíme k němu přistoupit s dobrou intenzitou a tentokrát v první čtvrtině trefit i nějaké střely,“ říkal reprezentační kapitán.
Peterka ho během odpoledne doplňoval: „Nebál bych se dokonce říct, že chceme vyhrát, abychom odjížděli s co nejlepším pocitem. Nějaké zlepšení už přišlo, ale samozřejmě je škoda, že jsme takhle nezačali v úvodu prvního zápasu.“
Realizační tým dopřál hráčům v úterý volnější program, večerní trénink byl zrušen.
„Občas musíte zkusit něco změnit, odtrénovali jsme tady hodně. Proto jsme se šli jen projít, trochu se pobavit. Hlavu si vyčistíte tím, že na chvíli řešíte jiné věci,“ vysvětloval Ocampo.