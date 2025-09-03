EuroBasket ONLINE: Jak se rozloučí Češi? V závěrečném duelu čelí Lotyšům

Už nyní je jasné, že čeští basketbalisté obsadí ve skupině A poslední šesté místo. Prohráli postupně s Portugalci, Turky, Estonci a Srby. Bez vítězství skončili na EuroBasketu naposledy v roce 2007 ve Španělsku, kde odehráli jen tři duely.
Ve všech zápasech na letošním šampionátu si přidělali problémy herními výpadky. Zaměřit se tak chtějí především na vlastní výkon. „Nejvíc se budeme soustředit sami na sebe, abychom byli mentálně ready,“ plánoval trenér Diego Ocampo.
„Lotyši hodně hrají kolem trojkového oblouku, navíc Porzingis je schopný vystřelit z dálky, stejně jako dobře rozesílat pasy. Musíme pak velmi dobře bránit jeden na jednoho i situace dva na dva bez přehnaných výpomocí, aby nás nemohli potrestat,“ doplňoval.
Největší lotyšská hvězda Kristaps Porzingis v průměru sbíral 17,8 bodu, 6,5 doskoku, 1,8 asistence.
Lotyši mají trable i nadšeného Porzingise. A Češi poslední šanci na zlepšení dojmů
„Když na něj tlačíte a jste velmi aktivní, můžete uspět. Pokud naopak budete doufat, že mine, tak uspět nejde. První věc tak bude nedovolit na něj přihrát a druhá pořád mít před ním ruku, protože v pondělí trefil trojku skoro z poloviny hřiště,“ komentoval Ocampo.
Domácí výběr, který má jistý postup do osmifinále ze třetího místa, nastupuje v sestavě s rozehrávčem Artursem Žagarsem, ohledně jehož startu panovala nejistota. Připraven není Kristers Zoriks.