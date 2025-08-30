EuroBasket ONLINE: Důležitý duel pro Čechy, v Rize zápolí s Estonskem

Daniel Czolko
Sledujeme online   13:25
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Předvést ještě lepší výkon než v předchozích kláních a poprvé na turnaji vyhrát. Takové jsou hlavní cíle českých reprezentantů před klíčovým zápasem s Estonskem, v němž mohou vzkřísit naděje na postup do vyřazovacích bojů EuroBasketu. Utkání sledujte od 13.45 v podrobné online reportáži.

Český rozehrávač Petr Křivánek se snaží řídit hru proti Turecku, | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Ve skupině A jsou Češi a Estonci jedinými celky bez výhry. Jestli tedy chtějí svěřenci Diega Ocampa pomýšlet na osmifinále, musejí sobotní zápas zvládnout.

Výběry se naposledy utkaly před dvěma lety v olympijské kvalifikaci a vítězství 77:74 slavili čeští basketbalisté. Vít Krejčí, který by si rád spravil náladu po horším výkonu proti Turecku, tehdy nasázel 20 bodů a zaznamenal také po šesti doskocích i asistencích.

ONLINE: Česko vs. Estonsko

Zápas EuroBasketu sledujte podrobně.

Naopak na stejných číslech by rád zůstal 23bodový Martin Peterka.„Můžeme na sebe být hrdí, protože jsme ukázali mnohem lepší hru než před dvěma dny. Teď si hlavně musíme dobře odpočinout a v sobotu předvést stejný výkon proti Estonsku. Pokud to dokážeme, máme velkou šanci na výhru,“ říkal po utkání s Tureckem.

Oslavenec Hruban líčil: Kluky jsem prosil o lepší zápas. A Krejčí? Neměl svůj den

Taktéž Estonci ale ukázali, že nebudou snadným soupeřem. Ve skvělé kulise zaplněné rižské areny trápili Lotyše. Rozdílovým se stal výkon Kristapse Porzingise, a tak mohli domácí slavit vítězství 72:70.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. EstonskoBasketbal - Skupina A (Riga) - 30. 8. 2025:Česko vs. Estonsko //www.idnes.cz/sport
30. 8. 13:45
  • 2.13
  • 12.80
  • 1.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Odplata za to, co jsem si protrpěla, líčí Vondroušová. Pomáhá jí argentinský kouč

Tenistka Markéta Vondroušová bere postup do osmifinále US Open jako odměnu za to, co si v posledních měsících prožila se zraněným ramenem. Po páteční výhře nad Italkou Jasmine Paoliniovou 7:6 a 6:1...

30. srpna 2025  12:40

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu

Start doma v Edenu proti norskému Bodö/Glimt, konec v závěru ledna na Kypru s tamním Pafosem. Fotbalisté Slavie znají jízdní řád Ligy mistrů. Kdy přijede Arsenal? A kdy Barcelona?

30. srpna 2025  12:21

Věříte, že mi fotbal nechybí? Dočkal o Spartě, správných magorech a vůli

Premium

Baví ho Sparta, která znovu dostává šmrnc a zahraje si Konferenční ligu. Těší ho synové, jež vozí na tréninky Dukly. Vychutnává si svobodu, kterou si pro sebe urval, když před třemi lety ukončil...

30. srpna 2025

Potvrzeno: Rigo přestoupil z Baníku do Stoke. Smlouvu má na čtyři roky

Slovenský záložník Tomáš Rigo přestoupil z Baníku Ostrava do Stoke City. Třiadvacetiletý fotbalista podepsal s týmem lídra druhé anglické ligy smlouvu na čtyři roky.

30. srpna 2025  11:50

Tenista chtěl věnovat kšiltovku malému fanouškovi. Ukradl ji polský milionář

Na US Open se mu zatím daří, v sobotu ho čeká třetí kolo se Švýcarem Leandrem Riedim. Nejvíce probíraný je však moment, kdy chtěl Kamil Majchrzak po výhře nad Karenem Chačanovem věnovat svou...

30. srpna 2025  11:46

Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál z toalety. Veteránovi vzdala hvězda, vyzve Lehečku

Hned co napínavé utkání vyrovnal na 2:2 na sety, zamířil Adrian Mannarino do útrob stadionu. Jeho soupeř, světová šestka Ben Shelton, mezitím sklesle seděl na lavičce a přemýšlel, co dál. A když se...

30. srpna 2025  11:12

Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly

Co se týče nastoupaných metrů, jednalo se v pátek o druhou nejtěžší etapu letošní Vuelty. Vzruchu ale moc nenabídla. Kdo čekal napínavou podívanou, musel zůstat zklamán. „Šetříme se na druhý a třetí...

30. srpna 2025  11:08

Perušič se Schweinerem nestačili v Hamburku na mladé Švédy a skončili devátí

Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nestačili na Beach Pro Tour Elite v Hamburku na Švédy Elmera Anderssona s Jacobem Höltingem Nilssonem a po prohře dvakrát 19:21 na turnaji skončili. Do...

30. srpna 2025  11:02

Velká cena Nizozemska formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Po téměř měsíční pauze se vrací šampionát formule 1. Velká cena Nizozemska na okruhu Zandvoort se koná od 29. do 31. srpna 2025. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete...

30. srpna 2025  10:44

Janošek o pozici náhradníka: Nejhorší by bylo chodit kyselý a nadávat

Fotbalistům Sigmy Olomouc často scházel i ve dvojzápasu kvalifikace o Evropskou ligu proti Malmö rychlejší první dotek a kreativita. Jestli ji někdo v týmu pracantů má v noze, je to Dominik Janošek....

30. srpna 2025  9:15

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

POHLED: Uličník Chorý v české nominaci. Haškův risk, ale i nutnost

Kdo ví, jak dlouho se rozhodoval. Možná pár dní, možná jen chviličku. A třeba taky vůbec. Na Ivanu Haškovi, trenérovi fotbalové reprezentace, nepoznáte, jak moc mu vrtalo hlavou, jestli tentokrát...

30. srpna 2025  9:12

Expert Levý: Neshazujme výkony Zlína. Slovácko? Prešovský beton!

Že jsou fotbalisté Zlína po šesti kolech třetí za pražskými „S“ ho překvapuje jako všechny ostatní. Stejně tak expert Stanislav Levý nečekal, že Slovácko posbírá jenom pět bodů.

30. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.