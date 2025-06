Asi nepřekvapí, že reakce byly rozličné.

Část hráček urputně držela koncentraci, ale třeba na tváři Julie Reisingerové zářil úsměv, který měl pozitivitou nakazit i všechny okolo.

„Snažíte se vést tým, tlačit holky, aby to braly v pohodě,“ povídala se 14 body nejlepší střelkyně týmu ve čtvrtečním duelu. V jednu chvíli se dokonce vydala k tribuně, aby vyfotila selfie. „To byl můj bývalý trenér. Když už jsem postávala, rovnou jsem se s ním cvakla,“ culila se.

Do veselé party patřila také Gabriela Andělová či Petra Holešínská.

Vážnější Emma Čechová pak říkala: „Chtěly jsme se udržet v tempu, abychom šly na hřiště připravené a neztuhlé.“

„Nebylo příjemné vidět tolik fanoušků, jak čekají na začátek. Ale stát se to může. Chvíli jsme seděly na lavičce, chvíli si střílely. Jen jsem se modlila, abychom do zápasu dobře vstoupily,“ popisovala kapitánka Tereza Vyoralová.

A trenérka Romana Ptáčková na tiskové konferenci dodávala: „Já jsem to prožívala docela klidně, ale jsem si vědoma toho, jak je to složité pro hráčky.“

Po dalších průtazích skutečně tváře u české lavičky zvážněly, Černohorky se ještě vydržely pohupovat do rytmu hudby, když na chvíli naskočily reproduktory.

Všechny basketbalistky ovšem nedočkavě vyhlížely pokyny, zatímco se pracovníci v hale urputně snažili o nápravu potíží.

„Když se to přehoupne k hodině a nejste si jistí, co se děje… Říkali nám: Ještě deset minut, pak patnáct, a ještě pět minut. Vidíte, jak neustále zhasínají tabule. Pak už si neřeknete, že je to v pohodě. Měla jsem z toho trochu strach, ale poradily jsme si s tím,“ přiznala Reisingerová.

Zároveň se ve všech probouzel soucit s organizátory, jejichž úsilí pokazila nepředvídatelná nehoda.

„Začátek nás mrzel. Lidi pak křičí, že by chtěli vidět basket. A nám je líto, že nehrajeme. Ale bohužel se to občas stane, jsou to věci, které nemůže nikdo ovlivnit. Ani organizátoři,“ přidala klíčová česká pivotka, kterou více trápila rostoucí teplota v hale. „Pak už kvůli elektřině raději nešla klimatizace,“ usmála se.

Bojana Kovačevićová z Černé Hory u míče v zápase s Českem, bojuje s ni Julia Reisingerová.

Trenérka Ptáčková ji později doplňovala: „Samozřejmě mi to bylo líto i vzhledem k pořadatelům, protože vím, že s tím měli nejvíce starostí.“

Češky ale je i trpělivé fanoušky odměnily nejlépe, jak mohly, a po zápase sdílely hrdost. „Jsem opravdu pyšná,“ vysekla poklonu parťačkám Natálie Stoupalová po suverénním vítězství.