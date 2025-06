Do Řecka se mistrovství Evropy vrátilo letos po dvaadvaceti letech; v roce 2003 tam česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile a postup na olympijské hry do Atén.

Tak daleko současná garnitura ještě nemyslí, výhra ve čtvrtfinále se Španělskem by jí však dveře do boje o medaile otevřela. A to je podle hráček i trenérky Ptáčkové v silách současného výběru.

„Co jsem u reprezentace, tak jsme se Španělskem ještě nehrály. Spousta holek tam, ale působilo, působí nebo bude působit, takže si myslím, že je to pro ně velká výzva,“ řekla trenérka po odehrání brněnské skupiny, z níž Češky po dvou povinných výhrách a nedělní prohře 60:72 s Belgií postupují z druhé příčky.

A co je ve čtvrtfinále čeká?

„Španělsko má velmi chytré hráčky. Zvlášť na perimetru jsou silné v tom, že opravdu dokážou přečíst hru. Přestože tomuto týmu letos chybí pár zkušených hráček, má skvělou novou generaci dalších. Tohle ve Španělsku dokážou skvěle doplnit. Je to samozřejmě zase favorit, ale pokud jsme dokázaly hrát některé úseky s Belgií takhle dobře, tak si myslím, že nás to opravňuje k tomu si myslet, že můžeme hrát i se Španělskem vyrovnaný zápas,“ věří Ptáčková.

20 bodů dala českému týmu Emma Meessemanová, hvězda Belgie.

Velkým tématem v českém týmu byl po konfrontaci s Belgií povážlivý výpadek ve třetí čtvrtině. Domácí hráčky v ní daly jen devět bodů.

„Nesmíme být zklamané z celkového výsledku. Myslím si, že můžeme být ještě o něco lepší. Máme v týmu skvělé střelkyně, takže když ještě tuto složku hry přidáme, tak jsme si dokázaly, že můžeme i v další fázi EuroBasketu sehrát skvělé zápasy,“ mínila Ptáčková.

Česká basketbalistka Veronika Voráčková (v červeném) během zápasu na EuroBasketu v Brně proti Belgii.

I kapitánka Tereza Vyoralová věří, že se střeleckou jistotu podaří do startu play off najít. „Určitě v tom zápase (proti Španělsku) budeme mít podkošovou převahu, takže já doufám, že tam budeme Julče Reisingerové sypat balony pod koš a ona bude buď proměňovat, nebo zpátky uvolňovat nás ostatní. Když ji soupeřky zdvojí, budeme volné my, a doufám, že nám střelkyním to tam bude padat,“ pronesla Vyoralová.

Pivotmanka Alena Hanušová dokonce uvedla, že kdyby se českému celku v neděli lépe povedla třetí čtvrtina, v níž Belgii podlehl 9:17, a kdyby proměnil víc trojek než jen pět z dvaceti, mohl domácí tým v Brně pomýšlet i na vítězství nad mistryněmi Evropy.

„Rozhodně jsme o to usilovaly, abychom měly do čtvrtfinále lepší výchozí pozici. Hrály jsme vyrovnané utkání. Vezmeme si z toho pozitivní i negativní věci; důležité je především to, aby nám střely padaly do koše ve středu. Dobrý odrazový můstek jsme si vytvořily,“ uvedla pivotmanka, pro kterou je probíhající EuroBasket pravděpodobně loučením s mezinárodním basketbalem.

I ona vnímá velkou generační obměnu ve španělské reprezentaci. „Mají zkušenou Albu Torrensovou (35 let) a kolem ní mladý a vyrovnaný tým. Točí dvanáct hráček, taky nemají vyloženě jasně vyprofilované opory. Předpokládám, že to bude vyrovnaný duel,“ řekla Hanušová.