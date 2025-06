Zřejmě i pod dojmem hladké výhry 73:52, která český tým téměř jistě posunula ze skupinové fáze evropského šampionátu do play off v Řecku, hodnotila Reisingerová drsný boj s Portugalkami smířlivě. Sama faulovala čtyřikrát, devět faulů na sebe ale pod košem taky nasbírala.

„Snažila jsem se být agresivní, protože přesně takové to pod košem bylo. Myslím si, že občas bylo potřeba soupeřkám důraz vrátit, abychom jim ukázaly, že nejsme žádné panenky a nenecháme se mydlit. Docela jsem se s tím vyrovnala, zápas jsem se čtyřmi fauly na kontě dohrála, takže v pohodě,“ bilancovala sedmadvacetiletá česká pivotmanka.

Vzdor tomu, že ji ostré souboje tolik nenaplňují, se Reisingerová usmívala nad dotazem, jak si tak nečistý zápas užila. „Bylo to fajn, nebo spíš super,“ culila se.

„Já se s (portugalskou pivotmankou) Da Silvou moc dobře znám, obě víme, že do toho jdeme tvrdě. Rány, co dnes padly, měly padnout. Samozřejmě to člověka mrzí, ale dnes jsme si to obě vybojovaly a obě jsme hrály úplně stejné,“ ohlížela se opora českého celku za duelem, v němž si díky důrazu pod košem na útočné polovině šla stoupnout k devíti trestným hodům a sedm z nich proměnila. Dohromady dala 11 bodů.

České basketbalistky se radí během utkání s Portugalskem.

S výhrou v kapse pak mohla Reisingerová vyhlížet nejen nedělní poslední zápas ve skupině proti favorizované Belgii, ale také již jedním okem i cestu do Řecka na play off.

„Vyhlídka, že skoro jistě postupujeme, je příjemná, hlavně před domácími fanoušky. Máme radost, že to tímto pro nás nekončí,“ řekla.

Skórovalo všech dvanáct hráček Zajímavostí prvních dvou duelů českého celku na ME je, že se v obou z nich podařilo zapsat do střelecké listiny všem hráčkám na soupisce. Proti Portugalsku se jako poslední trefila Alena Hanušová, jíž na kontě zůstal jeden bod za proměněný trestný hod.

Nezvyklý byl pro Reisingerovou, pohybující se především v prostorech pod oběma koši, také fakt, že se Portugalky hodně opíraly o střelbu zpoza trojkového oblouku. Vypálily odtud osmadvacetkrát, což znamenalo, že v bezmála polovině jejich útoků se míč pod koš na dohled pivotmanek vůbec nedostal.

„Počítaly jsme s tím, Portugalky si na trojkách zakládají. I tak to bylo pro nás zajímavé, protože ony se pak soustředí na trojky a pod koš tolik nejdou. Ale jo, popasovaly jsme se s tím docela dobře. Věděly jsme, co chceme hrát a jak to chceme bránit. Za mě to bylo docela pozitivní,“ uvažovala 194 centimetrů vysoká basketbalistka.

Reisingerová odhaduje, že měření sil s obhájkyněmi zlata už bude prověrkou před vyřazovací částí, která přijde na řadu příští týden. „Pro nás to bude důležitý zápas jak z hlediska umístění, při němž je cenné jít dál z prvního místa, tak mentálně. Měly bychom svoji formu potvrdit proti Belgii a pak na to navazovat dál, abychom pozitivně nastoupily do toho, co nás (v play off) čeká,“ prohlásila.