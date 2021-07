Basketbalová elita v Praze. Kolik stojí vstupenky na evropský šampionát 2022?

Čeští basketbalisté hrají nyní poprvé v samostatné historii na olympijských hrách. A další skvělý basketbalový turnaj se pozvolna blíží. Pražská skupina EuroBasketu se bude odehrávat v termínu 2. až 8. září 2022.

S výjimkou dnů volna (4. a 7. září) se každý den v O2 areně odehrají tři duely. Celkem 15 zápasů české skupiny bude startovat v jednotných časech 14:00, 17:30 a 21:00, Češi se představí vždy v odpoledním čase (17:30).

Nejlevnější vstupenka za 490 Kč

Vstupenky budou k dispozici ve čtyřech cenových kategoriích v závislosti na zvoleném místě v hale. Ceny vstupenek na jednotlivé zápasy startují na 490 korunách, nejdražší varianta v hledišti vyjde na 1490 Kč. K dispozici bude i limitovaný počet míst přímo u palubovky. Přednost v prodeji však budou mít turnajové a celodenní vstupenky, případně pak varianta umožňující sledovat zápasy zvoleného týmu.

Turnajová vstupenka, která svému držiteli zajistí možnost vstupu na všech 15 duelů pražské skupiny, začíná na ceně 7350 Kč, jednodenní vstupenka bude k dispozici od 1470 Kč. Fanouškovská varianta Follow your team, která zajistí příznivci daného týmu návštěvu všech jeho pěti zápasů, bude startovat na cenovce 2450 Kč.

Pohár pro vítěze EuroBasketu během losování základních skupin turnaje 2022

„Ceny vstupenek jsme nastavili tak, aby si zápasy v O2 areně mohl užít co možná nejširší okruh fanoušků. Jako první půjdou na řadu celodenní a turnajové vstupenky, případně varianta Follow your team. Nicméně prodej bude nastaven tak, aby zbylo dostatečné množství vstupenek také pro fanoušky, kteří si budou chtít zakoupit lístky na jednotlivé duely turnaje,“ uvedl marketingový ředitel České basketbalové federace Martin Peterka.



„Pevně věříme, že duely českého týmu budou bez výjimky vyprodány. Z pohledu očekávatelné atmosféry nám los velmi přál, protože prakticky všichni soupeři se mohou pochlubit věrnou fanouškovskou základnou. Je tak reálná naděje, že většina zápasů bude počtem diváků atakovat kapacitu O2 areny. Samozřejmě za předpokladu, že za rok už bude možno akci uspořádat s fanoušky bez základních početních omezení,“ dodal Peterka.

Na turnaj v domácím prostředí se těší i samotní hráči. „Pro celou naší partu to bude vrchol reprezentační kariéry, pevně věřím, že si tento sportovní sen užijeme s fanoušky v zádech. Praha se stane jednou z basketbalových metropolí Evropy a my uděláme všechno pro to, aby byl turnaj pravou oslavou sportu,“ řekl za reprezentaci její kapitán, momentálně zraněný, Vojtěch Hruban.



Přednostně na EuroBasket s Česko dribluje

Prodej pro širokou sportovní veřejnost se spustí v listopadu, možnost předkupního práva dostanou registrovaní uživatelé stránek www.ceskodribluje.cz. Registrace je zcela zdarma.

„Projekt Česko dribluje! má ambici oslovit sportovní nadšence všeho věku napříč jednotlivými sporty a disciplínami. Připravili jsme množství aktivit, soutěží a eventů, které si dávají za cíl představit basketbal jako všudypřítomný fenomén a nekončící zábavu. S blížícím se termínem turnaje budou veškeré aktivity nabírat na intenzitě,“ doplnil k projektu Peterka.