Kotník se pořád lepší, těší Satoranského. O startu rozhodne před zápasem

Usilovně rehabilituje, zkouší nejrůznější procedury. Velkou mezinárodní akci v rodné Praze si nechce nechat ujít. I proto požádal o pomoc fyzioterapeuta z Washingtonu, s nímž dlouhodobě spolupracuje.

„Bude se mnou v Česku až do neděle,“ prozradil Satoranský na čtvrteční tiskové konferenci po prvním tréninku, který absolvoval společně s týmem od zranění na exhibičním turnaji v Německu před dvěma týdny.

Co trénink ukázal?

Mám z něj velice dobrý pocit. Samozřejmě pro mě bylo záhadou, jak bude kotník vypadat. Ve středu jsem trénoval poprvé (sám), ale když jste v kontaktu s ostatními hráči, tak na to tolik nemyslíte. Zkoušel jsem různé pohyby, zatím jsem spokojený a uvidíme.

Měl jste jisté úlevy?

Až do určité části tréninku jsem šel do všeho. Domluvili jsme se, že nohu nebudu zatěžovat až tolik, ale chtěl jsem mít kotník co nejvíc rozcvičený a byly minuty, kdy jsem se cítil opravdu dobře. To je pro mě pozitivní známka.

Jak složité bylo udržet pozitivní naladění?

Jsem člověk, který se před bojem nevzdává. Chtěl jsem vědět, co dokážu s tím kotníkem do dvou týdnů udělat. Mám k republice vztah a chtěl jsem udělat všechno, abych to zvládl. Ale pozor, nebylo to tak, že bude hrát, ať bude kotník v jakémkoliv stavu.

Kdy se rozhodne, jestli do souboje s Polskem nastoupíte?

Uvidíme až těsně před zápasem.

Dýchla na vás atmosféra nazdobené O 2 areny, když jste poprvé vstoupil na palubovku?

Asi trochu jo. Byl jsem se tu za kluky podívat už v úterý a musím říct, že organizátorům se to opravdu povedlo. Je to jiné než v NBA, během takového turnaje cítíte v hezké hale pořádnou atmosféru. Těším se, jak to bude vypadat s fanoušky, což by další důvod, proč jsem chtěl EuroBasket stihnout.

Kam má tahle parta namířeno?

Netajíme se tím, že primárním cílem je postup ze skupiny. Chceme hrát co nejlepší basket jako na mistrovství světa nebo během olympijské kvalifikace. A hrát před českými fanoušky nás motivuje, budeme se snažit vyhrát každý zápas a připravit si co nejlepší pozici.

Pokud budete schopný hrát, půjde skoro o zázrak. Dva týdny od těžkého zranění...

Já bych zázrak neřekl. Věřím, že když si člověk něco řekne, tak se to nakonec i stane. Nevzdávám se za žádné situace, snažil jsem se obklopovat jen pozitivními lidmi. Musím říct, že národní tým s (manažerem) Michalem Šobem odvedli neuvěřitelnou práci, postarali se o mě. K tomu mi pomohla rodina, manželka, její rodiče... Všichni mi to zjednodušili.

Navíc za vámi dorazil fyzioterapeut ze zámoří.

Některá česká média o něm psala jako nějakém šamanovi, ale to není vůbec pravda! To je projev nerespektu. Vždyť pracuje okolo NBA už sedmnáct let, já ho respektuji úplně nejvíc. Bez něj bych to nezvládl.

Co je vůbec tenhle chlapík zač?

Je to těžké popsat, když ho neznáte. Pro mě jde o nejenergičtějšího člověka, co jsem kolem basketu zažil. Věřím mu, pracuje se mnou každý den už tři roky, na stole mě měl už tisíckrát. Zná mé problémy, k takovému člověku máte rázem důvěru. Byl jsem rád, že mohl takhle rychle přijet.

A evidentně pomohl.

Má spoustu zkušeností s různými praktikami, pomáhá lidem po celém světě, cestuje. Několik hráčů NBA si ho už najalo, aby cosi stihli dřív nebo aby nemuseli na operaci. Pro mě byl jasnou volbou, zůstane v Česku do neděle.

Už jste musel kotník léčit někdy dříve?

Žádnou další zkušenost nemám, při menších výronech jsem vždy mohl hrát hned další zápas. Ale beru to tak, že první vážnější zranění mi pomáhá být k jeho řešení otevřenější.