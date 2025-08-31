Riga zmodrala, halou duní ohlušující: Eesti! Tisíce Estonců si dělají doma u sousedů

Na něj dorazil s ostatními kumpány průvodem z velké fanzóny, kterou si Estonci zařídili hned před pravoslavným Chrámem Kristova narození.
Uvnitř „kousku Estonska v srdci Rigy“ jim zpívají oblíbené kapely, mohou si nakoupit fanouškovské předměty, pobavit se, zahrát si všemožné hry.
„Je to tam skvělé,“ pochvaloval si modrooký blonďák. „Spolehněte se, že si tam půjdeme dát pivo a zazpívat si, jestli Čechy porazíme. Bude to jízda,“ plánoval si před zápasem.
Co se dělo po něm, je tedy jasné.
Estonské nadšení smetlo utrápené Čechy. Reprezentanti se na ME z krize nedostali
Elari a dalších zhruba osm tisícovek nadšených fanoušků z Estonska totiž v sobotu z ochozů sledovali, jak jejich reprezentanti přehrávají český tým. „Před takovou kulisou jde všechno parádně,“ lebedil si na tiskové konferenci Kristian Kullamäe, šestnáctibodový hrdina.
Ačkoliv prohlášení o šestém hráči mohou znít jako klišé, věřte, že v rižské areně vytvořili estonští fanoušci pořádný hluk. „Takhle při normálním povídání se zdáme klidní, až chladní. Jakmile vkročíme na tribunu, všechno je jinak,“ smál se Elari.
Hlasivky namáhali při přestavování hráčů, ze všech sil pěli národní hymnu, vyhraný úvodní doskok ozvučili tak, že by si kolemjdoucí mohli klidně pomyslet: „Hotovo. Asi už se dohrálo.“
Radost, kterou hráči, realizační tým i příznivci prožívali po zápase, byla zaslouženou odměnou pro všechny zúčastněné. Kullamäe vyzdvihoval: „V závěru už nám ubývaly síly, ale o přísun energie se postarali naši úžasní fanoušci. Cítil jsem se, jako bychom hráli doma.“
Eesti! Eesti!
Úderný pokřik musel všem řinčet v uších ještě dlouho po zápase. „Fanoušci byli naprosto neuvěřitelní,“ smekl Vít Krejčí, který si snažil představit, že arenou zní: Češi! Češi!
O zapálenosti Estonců mnohé napovědělo už pobaltské derby s Lotyši, kteří zčásti přišli o výhodu domácího prostředí.
Organizátoři svěřili zápasovou show dvojici moderátorů – pochopitelně jednomu Lotyši a jednomu Estonci – a jen mohli nadšeně sledovat, jak vyprodaná hala rozdělená na dva podobně početné tábory bouří.
Obě skupiny navíc seděly v hledišti vedle sebe, tlačily se ještě k hlasitějšímu a emotivnějšímu povzbuzování.
Čestně, sportovně, přátelsky.
„Víte, historicky stojíme s Lotyši vždy na jedné straně,“ prohodil fanoušek Pallas, který do Rigy přijel na týden.
Vzájemné hecování a popichování udělaly z utkání ještě o úroveň kvalitnější zážitek. Všichni zajisté hráčům odpustili, že v poslední čtvrtině téměř osm minut nepadl jediný koš. Vyrovnaná přetahovaná bavila i tak.
„Takhle má vypadat správné pobaltské soupeření,“ vyzdvihl estonský pivot Matthias Tass. Lotyšský kouč Luca Banchi i hvězdný Kristaps Porzingis hlásili: „Kulisa byla naprosto fantastická!“
A jestliže o lotyšském vítězství na palubovce 72:70 nemohlo být pochyb, souboj na tribunách se mohl diplomaticky uzavřít jako remíza.
„Užil jsem si to naplno. Atmosféra byla perfektní,“ líčil Pallas, kterého na šampionát vytáhli kamarádi, obrovští basketbaloví nadšenci.
To stejné se dá říct o podstatné části z 1,3 milionu velké estonské populace.
Vždyť také Elari neváhal: „V současné chvíli bych basketbal označil za náš národní sport. Stejně to rozhodně bylo v devadesátých letech.“ A připomněl také, že EuroBasket za čtyři roky spolupořádá také jeho země. „It’s coming home,“ použil slavnou anglickou průpovídku.
Ukáznění, ale také velmi hlasití fanoušci nemohli Estonsku udělat v Rize lepší reklamu.