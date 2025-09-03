Ocampo po ME: Kritiky se nebojím. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas

Co se po poměrně vyrovnaném začátku zápasu změnilo?
V první čtvrtině jsme měli dobrý útok. Je pravda, že tam Porzingis míjel ze situací jeden na jednoho, ale dokázali jsme slušně pokrývat i situace, když domácí velmi dobře sdíleli míč. Posledních pět minut poločasu ovšem Lotyši o hodně víc začali běhat a my jsme se nevyrovnali jejich intenzitě hry a clonám mimo míč. Když jsme je obíhali, dostávali jsme se do příliš velké vzdálenosti.
Po pauze se český odpor zhroutil.
Přišel definitivní úder Lotyšů tím, jak do třetí čtvrtiny vstoupili. Dávali hodně bodů, trefovali neskutečné střely. Pak je pochopitelné, že jsme se pod takovým náporem trochu složili. Když bojujete, ale soupeř se trefuje a vy ne, je to těžké. Nicméně i přesto bych od nás očekával větší bojovnost.
Mistrovství zakončili debaklem. Utrápení Češi schytali 109 bodů od domácích Lotyšů
Proč jste se rozhodl po čtyřech porážkách pro stejnou základní sestavu?
Myslíte si, že jsme tam měli problém? Pokud si dobře pamatuju, po pěti minutách jsme ztráceli o čtyři body. Tohle není otázka těch hráčů v základu, ale toho, co se děje po celý průběh zápasu. Těch prvních pět minut neurčuje výsledek. Mám v tuhle pětici důvěru.
Lotyši dali 109 bodů. Kde jste viděl hlavní problém v obranné fázi?
Určitě clony bez míče a to, že jsme nebyli na správných místech. Nedokázali jsme na soupeře dost tlačit a on mohl hrát komfortně, naopak my jsme byli pod tlakem mnohem víc. Když nejste ve clonách mimo míč dost blízko, soupeř si pak může snadno sbíhat ke koši nebo odskočit na trojku ke snadné střele. A další věc byla nepokrytí útočného doskoku soupeře, který měl třináct druhých šancí na skórování.
Z posledních třinácti oficiálních zápasů pod vaším vedením český tým vyhrál jen jeden přátelský s Gruzií a za dva roky jen šest z 24. Jak vnímáte vaši pozici u týmu?
Teď hovoříme o posledním zápase, další den můžeme mluvit o celém vašem životě. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas, abychom zohlednili i naplňování ambicí a cílů během posledních dvou let, a jistě také naše výsledky. Ale na to teprve přijde čas. Nemyslete si, že se bojím kritiky, protože ten, kdo mě kritizuje nejvíc, jsem já sám. Chci dát hráčům příklad, jak se zlepšovat.
Jste spokojen s posunem hráčů, kteří byli na EuroBasketu nováčky?
Mám s nimi už hodně zkušeností. Jeden večer zahrají velmi dobře, další jen uspokojivě a pak špatně, protože jim chybí konzistence výkonů a zkušenosti. Ale s tím musíte žít. Chtěli jsme je nechat hrát, učit se a dělat chyby. Myslím, že se všichni zlepšili individuálně i v konkurenceschopnosti. Když dám příklad Porzingise, taky jsme v něm v osmnácti neviděli toho hráče, kterým je teď. Mladí hráči prostě potřebují čas a většinou s nimi musíte mít trpělivost. Jistě je těžké prohrávat, ale bez trpělivosti to nejde.