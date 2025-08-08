Byl to vtípek. Erotické pomůcky na hřišti měly zpropagovat novou kryptoměnu

Autor: ,
  18:31
Za házením erotických pomůcek na hřiště v zápasech ženské basketbalové ligy WNBA stojí skupina, která vyvíjí novou kryptoměnu a rozhodla se tímto způsobem získat pozornost. Deníku USA Today to řekl jeden z jejích členů.

Sophie Cunninghamová v dresu Indiana Fever | foto: Jerome MironReuters

Sexuální hračka přistála na palubovce už ve čtyřech zápasech, naposledy ve čtvrtečním utkání mezi Chicagem a Atlantou. Během vyšetřování incidentů v Atlantě a Phoenixu zatkla policie dvě osoby.

„Měl to být vtípek a měl z toho být virál. Do budoucna máme připraveno další žerty, ale budou neškodnější a vkusnější,“ uvedl mluvčí skupiny, který zůstal v anonymitě.

Házení začalo koncem července a hráčky počínání narušitelů odsoudily jako hloupé a bez respektu. „Je to naprosto neuctivé. Opravdu nechápu, o co jde. Je to nezralé. Kdokoli tohle dělá, musí dospět,“ řekla pivotka Chicaga Elizabeth Williamsová.

WNBA uvedla, že fanouškům za úmyslně vhození předmětu na hřiště hrozí nejméně roční vězení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Táta Rynešovi zakazoval Neymarova křídla. Marně. A teď mu radí: Hlavně střílej!

Vzal si balon na půlce hřiště, třicet metrů zakmital podél levé lajny, jen lehce zkontroloval, kdo mu nabíhá do pokutového území, a vykouzlil dokonalý centr levačkou. Prudký, přesný, milimetrový....

8. srpna 2025  18:44

Byl to vtípek. Erotické pomůcky na hřišti měly zpropagovat novou kryptoměnu

Za házením erotických pomůcek na hřiště v zápasech ženské basketbalové ligy WNBA stojí skupina, která vyvíjí novou kryptoměnu a rozhodla se tímto způsobem získat pozornost. Deníku USA Today to řekl...

8. srpna 2025  18:31

Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední...

8. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  18:08

Mboková zakončila životní týden titulem v Montrealu, v Torontu slavil Shelton

Osmnáctiletá Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Domácí tenistka startující na elitní akci WTA 1000 na divokou kartu zdolala ve finále čtyřnásobnou...

8. srpna 2025  16:51

Rekordní nadílka. Florbalisté deklasovali Čínu 36:0, sedm hráčů dalo hattrick

Čeští florbalisté si na Světových hrách v neolympijských sportech v čínském Čcheng-tu připsali rekordní výhru v reprezentační historii. Domácí výběr deklasovali 36:0 a zajistili si postup do...

8. srpna 2025  15:55

Volejbalisté mají před sebou závěr bojů o ME, v sobotu si mohou zajistit postup

Čeští volejbalisté mají před sebou závěr kvalifikace o účast na mistrovství Evropy 2026. Po prvních dvou zápasech jsou v čele tříčlenné skupiny C, a pokud v sobotu vyhrají v Norsku, zajistí si první...

8. srpna 2025  14:59

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...

8. srpna 2025  13:59

Kanoista Martin Fuksa nebude na MS startovat na deblu s bratrem Petrem

Kanoista Martin Fuksa nebude na mistrovství světa v Miláně startovat na deblu s bratrem Petrem. Řekl to v rozhovoru pro web Dukly s vysvětlením, že o tom v týmu mají jasno už dlouho. Kvůli programu...

8. srpna 2025  13:28

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

8. srpna 2025  12:45

Atletika chce chránit ženy. Ale má správný systém? Vědec genetický test zpochybňuje

Premium

Bez genetických testů žádné mistrovství světa. Zpráva, kterou teď řeší atletky, jež chtějí v září na světový šampionát do Tokia. Co tak najednou? Šéf Světové atletiky Sebastian Coe přišel s dříve...

8. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.