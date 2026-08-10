Američan Timko posílil Válečníky. Měl by nám přinést hlavně body, věří šéf Houser

Timka zdobí skvělá čísla, tři roky po sobě byl nejlepším střelcem druhé divize NCAA v týmu Jefferson University, když průměrně dával 21, 22,5 a 19,6 bodu na zápas. Úspěšnost trojek měl přes 40 procent a trestných hodů téměř 90 procent.
Ve svém posledním studijním roce (24/25) přestoupil na University of Delaware do první divize, kde s průměrem 11 bodů patřil k pětici nejlepších skórerů, k tomu přidával 4,4 doskoku a 1,9 asistence.
První profesionální angažmá získal v uplynulé sezoně v lucemburském týmu Kordall Steelers Rodange, kam přišel v prosinci a okamžitě se stal jednou z hlavních postav. Průměrně zapisoval 26,7 bodu, 7,1 doskoku a 1,9 asistence na zápas. Teď okusí českou nejvyšší soutěž.
„Jsem vděčný za příležitost hrát v nadcházející sezoně za Děčín. Už se moc těším, až se připojím a začneme společně pracovat s novým týmem. Věřím v celkově úspěšnou sezonu,“ uvedl pro klubový web 196 centimetrů vysoký Timko.
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Válečníci mají jeho příchodem pravděpodobně kompletní tým, už dříve dorazili křídelník či rozehrávač Zaccharie Mortant, pivoti Jakub Křišťan a Marius Grazulis a rozehrávač Tomáš Vyoral.
Kariéru ukončili křídelník Filip Kroutil i pivot Maksim Šturanovič, pokračovat nebudou v Děčíně ani Lukáš Feštr, Oleksandr Bjelikov, Tadeáš Slowiak a téměř jistě ani zahraniční hvězdy Al-Amir Dawes a Jaden Edwards.