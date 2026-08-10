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Američan Timko posílil Válečníky. Měl by nám přinést hlavně body, věří šéf Houser

Ondřej Bičiště
  14:51

Erik Timko v dresu univerzity Jefferson | foto: Archiv Armex Energy Děčín

Americký křídelník Erik Timko posílil basketbalové Válečníky. Čtyřiadvacetiletý rodák z Pensylvánie by měl v ligovém Děčíně měl plnit roli skórera. „Hlavní kritériem na tuto pozici pro nás byly body. Erik má širokou škálu zakončení, máme na něj dobré reference. Měl by pro nás být velkou posilou,“ věří děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Timka zdobí skvělá čísla, tři roky po sobě byl nejlepším střelcem druhé divize NCAA v týmu Jefferson University, když průměrně dával 21, 22,5 a 19,6 bodu na zápas. Úspěšnost trojek měl přes 40 procent a trestných hodů téměř 90 procent.

Ve svém posledním studijním roce (24/25) přestoupil na University of Delaware do první divize, kde s průměrem 11 bodů patřil k pětici nejlepších skórerů, k tomu přidával 4,4 doskoku a 1,9 asistence.

První profesionální angažmá získal v uplynulé sezoně v lucemburském týmu Kordall Steelers Rodange, kam přišel v prosinci a okamžitě se stal jednou z hlavních postav. Průměrně zapisoval 26,7 bodu, 7,1 doskoku a 1,9 asistence na zápas. Teď okusí českou nejvyšší soutěž.

„Jsem vděčný za příležitost hrát v nadcházející sezoně za Děčín. Už se moc těším, až se připojím a začneme společně pracovat s novým týmem. Věřím v celkově úspěšnou sezonu,“ uvedl pro klubový web 196 centimetrů vysoký Timko.

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Válečníci mají jeho příchodem pravděpodobně kompletní tým, už dříve dorazili křídelník či rozehrávač Zaccharie Mortant, pivoti Jakub Křišťan a Marius Grazulis a rozehrávač Tomáš Vyoral.

Kariéru ukončili křídelník Filip Kroutil i pivot Maksim Šturanovič, pokračovat nebudou v Děčíně ani Lukáš Feštr, Oleksandr Bjelikov, Tadeáš Slowiak a téměř jistě ani zahraniční hvězdy Al-Amir Dawes a Jaden Edwards.

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