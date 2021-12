Basketbalista fauloval své dvojče, po pádu na hlavu ztratil cit v nohách

Kolem talentovaného basketbalisty, který v nejvyšší soutěži hraje spolu s bratrem za BK Redstone Olomoucko, se seběhly oba týmy a každý se snažil pomoci. Palubovku opouštěl podpíraný dvojicí soupeřů.

Všichni si oddychli až po několika hodinách. Vyšetření vyloučilo podezření na zranění páteře, přestože pochroumaný hráč během převozu necítil končetiny.

„Ležel a v šoku se ptal, kolik je do konce, o kolik prohráváme, a říkal že chce vyhrát,“ popsal prostějovský kouč Michal Pešta. „Najednou nikoho nezajímal výsledek. Všichni se o Erika báli. Kluci z Olomouce ukázali respekt k soupeři. To má větší cenu než nějaké vítězství,“ ocenil trenér, jehož tým utkání prohrál 68:73.

Bratři Klepačové byli ústředními postavami střetnutí. Erik zaznamenal prvních sedm bodů Prostějova, Adam s dvaceti body byl nejlepším střelcem Olomouce, trefil rozhodující trojku půl minuty před koncem. Přesto odcházel z palubovky v slzách.

„Tohle jsem nechtěl,“ opakoval zlomeně, když šest sekund před koncem střídal a odběhl do ústraní tišit smutek.

Za zranění bratra přitom vůbec nemohl. Sám byl faulovaný při Erikově snaze strhnout jej za ruku při průniku pod koš od pomezní čáry. Vytrhnutím však přispěl k Erikově pádu a hned po nárazu bratra do panelů věděl, že je zle, a okamžitě se vracel sourozenci pomoci.

„Ty emoce byly obrovské. Oba se mají hodně rádi, přestože když hrají proti sobě, nic si nedarují,“ dodal Pešta.

Dvojčata to společně dotáhla do nejvyšší soutěže, v té druhé, když se dočasně změní v protihráče, s chutí brání jeden druhého. „Sám jsem si řekl o to, aby na mě v obraně vyšel brácha,“ povídal po minulém derby Erik.

Nadějný basketbalista měl nakonec velké štěstí. Pokud půjde vše podle plánu, vrátí se za tři týdny do tréninku. Po této zprávě se nejvíce ulevilo Adamovi. Dvojčata tak můžou pokračovat za svým basketbalovým snem.