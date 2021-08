Bledsoe se vrací po osmi letech do Clippers, do Memphisu jde Rondo

Bledsoe byl sice při výběru talentů původně volbou Oklahomy, Thunder ho však okamžitě vyměnili do Los Angeles, kde v týmu Clippers odehrál tři sezony. Následně působil zkušený rozehrávač ještě ve Phoenixu, Milwaukee a naposledy v New Orleans. Pelicans ho 7. srpna poslali do Memphisu, jehož hráčem tak byl jen týden.

V minulé sezoně nastoupil Bledsoe do 71 zápasů a měl průměry 12,2 bodu a 3,8 asistence na utkání. Za celou kariéru v NBA už zasáhl do 702 utkání, v nichž zaznamenal v průměru 14 bodů, 4,7 asistence a 3,9 doskoku.

Třiatřicetiletý Beverley má za sebou v Clippers čtyři sezony. V minulosti hrál také za Houston. Ve 468 utkáních základní části je průměr ceněného obránce 8,8 bodu a 4,3 doskoku na zápas.

Ještě o dva roky starší Rondo oblékl dres Clippers po příchodu z Atlanty během minulého ročníku jen v 18 zápasech. Celkem už má v NBA bývalý hráč Bostonu, Dallasu, Sacramenta, Chicaga, New Orleans, Lakers a dvojnásobný vítěz NBA (2008 a 2020) odehráno v základní části 918 utkání. Průměrně v nich zaznamenal 10 bodů, 8,1 asistence a 4,6 doskoku.