Z patnáctiletého syna udělal skauta, v NBA už nevěří. O pohnutkách svéráze Atamana

  7:00
Snadno vyčtete, že je ve svém živlu. Jeho tvář sice zůstává povětšinou kamenná, ale v prohlášeních volí kousavá slova. „Viděl jsem, že hodně lidí favorizovalo Lotyše. Snad jsme teď celé Evropě ukázali, že jsme jeden z nejlepších týmů na turnaji,“ neodolal věhlasný turecký kouč Ergin Ataman po středeční dominantní výhře 93:73 nad spolupořadateli letošního EuroBasketu.
Turecký kouč Ergin Ataman před zápasem s Lotyšskem na EuroBasketu 2025.

Turecký kouč Ergin Ataman před zápasem s Lotyšskem na EuroBasketu 2025. | foto: FIBA

Sarp Ataman, syn slavného kouče, sleduje v triku celku Anadolu Efes euroligové...
Turecký reprezentant Shane Larkin slaví úspěšnou střelu za tři body na...
Turecký tým na EuroBasketu 2025.
Ergin Ataman, trenér Panathinaikosu, během Final Four Euroligy.
12 fotografií

Za pár měsíců šedesátiletý mág budiž důkazem, že basketbalové mistrovství Evropy není přehlídkou pouze hvězdných hráčů, ale také trenérů s nebývalou aurou.

Kdo jiný by si mohl dovolit do přípravy na tak důležitou akci zapojit i svého patnáctiletého syna.

Mladíček Sarp se kolem palubovek ochomýtá už pěkně dlouho, což vzhledem k tátově basketbalové vášni nepřekvapí. Jeho role ale postupně vzrůstá.

„Strávil s námi celou přípravu a zapojoval se do skautingu. V basketbalu se velmi dobře vyzná, takže pomáhal mně i hráčům. Dá se říct, že byl dobrovolným asistentem trenéra,“ líčil před začátkem turnaje hrdý otec, který by se ani nedivil, kdyby začaly Sarpovi chodit pracovní nabídky.

„U reprezentace to všechno bylo ještě neoficiální, je mu teprve patnáct,“ připomínal kouč vyhlášený schopností pracovat s osobnostmi.

Sarp Ataman, syn slavného kouče, sleduje v triku celku Anadolu Efes euroligové utkání.

Ergin Ataman, trenér Panathinaikosu, během Final Four Euroligy.

Kdepak, jeho tréninkové metody nejsou zázračné a svěřence často v zápasech nesvazuje kreslením přesné exekuce akcí. S oblibou vysvětluje: „Máme nastavená určitá pravidla a v rámci nich je na hráčích, jak si se situací poradí.“

I proto za ním basketbalisté jdou.

„Šel jsem tam kvůli němu, hodně jsem toho o něm slyšel,“ říkal například Blake Schilb o svém přesunu do Galatasaraye.

Ataman.

To jméno má na kontinentu zvuk.

Těší se respektu, u některých dokonce úcty, ale najdou se i tací, kteří svérázného chlapíka se sebevědomím sahajícím do nebes nemůžou vystát. Proč?

Neoddiskutovatelné charizma totiž doplňují i výstřelky, jež se nedají zlehčovat. Schilb o působení v Istanbulu vyprávěl: „Ataman se potom, co skončil (v roce 2016) u národního týmu Turecka, začal chovat šíleně. Do basketu tahat i politiku, obraceli se proti němu fanoušci.“

Okázalé výstupy, kvůli nimž se mnohokrát dostal do sporů s kdekým okolo, zkrátka tvoří součást jeho působivého basketbalového životopisu.

Ataman to přehnal. Fenerbahce mu po provokaci nechce pouštět reprezentanty

Tři euroligová prvenství, jeden triumf v Eurocupu, titul má z řecké nejvyšší soutěže a hned šest z turecké Superligy. Zkraje kariéry pobláznil i italskou Sienu, kde se zrodilo jeho slavné vítězné gesto – dvě zaťaté pěsti.

Ty by rád ukazoval i po poslední siréně na EuroBasketu. „Získat s tureckou reprezentací medaili na velké akci je mým největším snem,“ vyznával se.

Dříve ještě více toužil po angažmá v NBA, jenže námluvy nedopadly.

Když mu jeden z generálních manažerů nabízel před třemi lety pozici asistenta s tím, že za tři čtyři roky by se mohl posunout do role hlavního kouče, Ataman, tehdy dvojnásobný euroligový šampion s celkem Anadolu Efes, zuřil: „Kdyby mi bylo čtyřicet, možná bych nad tím uvažoval. Ale s takovou kariérou? Proč byste mě brali jen jako asistenta? Chci být lídrem!“

Turecký trenér Ergin Ataman

Teď má znovu šanci ukázat své umění na EuroBasketu.

Turecko totiž tíží reputace země, která je schopná uspět jen na domácí palubovce – v Istanbulu slavilo stříbro na mistrovství světa 2010 i EuroBasketu 2001.

Jinak nic.

Nezměnily to ani předchozí šampionáty pod Atamanovým vedením – MS 2014, EuroBasket 2015 a 2022.

Úvodní duel v Rize ale naznačil, v jaké pohodě letos může hrát skvadra, která osobitého trenéra dobře zná.

EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Kapitán Cedi Osman, jenž působí pod reprezentačním koučem i v Panathinaikosu, dal 20 bodů. Vynikal také Shane Larkin, starý známý z Anadolu Efes. A do sestavy se skvěle zapracoval hvězdný Alperen Sengün (16 bodů, 8 doskoků, 7 asistencí) či rozehrávač Kenan Sipahi.

Domácí Lotyši se smiřovali s porážkou 73:93.

A Ataman si na tiskové konferenci pochvaloval: „Řekl bych, že jsme po většinu zápasu hráli perfektní basketbal, vybojovali jsme velmi důležité vítězství. Teď jen musíme výkonnost udržet.“

V pátek od 13.45 pocítí sílu Atamanových mužů Češi.

