„Je to zápas, který potřebujeme vyhrát. Pokud bychom prohráli, tak si to hodně ztížíme. Samozřejmě domácí zápasy nechcete prohrávat a určitě ne ten první,“ uvedl křídelník Vojtěch Hruban v tiskové zprávě klubu.
Ze skupiny postoupí přímo do osmifinálové fáze jen vítěz. Týmy na druhém a třetím místě čeká v lednu play in o další postupové místo. Pro čtvrtý tým ve skupině soutěž skončí. Nymburk se utkal se Sabahem v sezoně 2023/24 ve FIBA Europe Cupu. Tehdy doma vyhrál 95:61 a v Baku zvítězil 97:89.
„Je to tým s velkými ambicemi ze země, která nemá úplně velký basketbalový program, ale jak se říká, kde je vůle, tam je cesta. Nakoupili cizince, mají hezkou halu. Je to projekt jednoho, dvou lidí, kteří mají basketbal rádi a mají na to prostředky. Ve své podstatě podobně začínal i Nymburk pár desítek let zpátky vizí jednoho člověka. Takže já jim samozřejmě přeji, ať se dál posouvají, protože i Liga mistrů potřebuje čerstvou krev,“ řekl Hruban.
Před premiérou v Lize mistrů Sabah přilákal zajímavé posily. Kouč Rimas Kurtinaitis, jenž zároveň vede litevskou reprezentaci, má k dispozici zkušené pivoty Justina Tillmana a Jeana-Marca Pansu, kteří přišli z francouzské ligy. Na pivotu je také zkušený Lotyš Klavs Čavars. Na rozehrávce jsou Američané David Nichols a Hassani Gravett, jenž odehrál osm zápasů v NBA v dresu Orlanda. V týmu je i americký křídelník James Ead.
„Proti Tillmanovi jsme hráli na jaře, když byl v Nanterre. Pansa byl také ve Francii, když jsem tam byl. Jsou to typičtí pivoti pro francouzskou ligu. Skáčou, běhají, velice slušní v obraně, dokážou všechno přebírat a dobří na doskoku. Takže to bude samozřejmě kvalita. Oba už mají zkušenosti, mají toho hodně odehráno po Evropě a to, že jdou do týmu v Ázerbájdžánu, je známka toho, že Sabah už má nějaké jméno a prostředky,“ konstatoval Hruban.
Stejně tak bere i příchod kouče Kurtinaitise. „Určitě je vidět, že ten projekt má nějakou hlavu a patu, že to prostě není jenom o tom, že tady nasypeme nějaký peníze a přitáhneme, kdo zrovna bude volný. Takový trenér by tam asi nešel, aniž by byl nějaký dlouhodobější plán. Nebude to úplně otloukánek Ligy mistrů,“ mínil reprezentační kapitán.
Nijak mu nevadí, že se v prosinci vydá na dlouhou cestu do Baku. „Nečekal jsem, že se mi ještě po takové době povede potkat se s týmem ze země, ve které jsem ještě nebyl. A zahraju si proti celku, proti kterému jsem ještě nikdy nehrál. Bude to něco úplně nového, příjemné zpestření,“ uvedl šestatřicetiletý Hruban, který v sezoně 2023/24 působil ve francouzském Choletu.