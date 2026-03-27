Slavia posílá do Nymburka nejlepšího hráče: Böhm mění dres před čtvrtfinále LM

Autor: ,
  14:55
Nymburské basketbalisty posílil reprezentační pivot David Böhm z pražské Slavie. Dvacetinásobnému českému šampionovi pomůže i ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Rytasu Vilnius v boji o historický postup do Final Four. Nymburský klub to uvedl na svém webu.
„Hledali jsme variantu, jak posílit tým v rotaci na pozici pivotů. Byla možnost přivést zahraničního hráče, ale naší prioritou bylo přivést českého hráče, který bude moci rozvíjet svůj potenciál už teď v závěru sezony v těžkých zápasech a zároveň by byl určitou investicí do budoucna,“ řekl generální manažer Ladislav Sokolovský.

Slavii bude Böhm chybět v závěrečných bojích o předkolo play off. „Nebylo to pro Slavii lehké rozhodnutí, proto jsme rádi, že k přestupu svolila,“ dodal.

Čtyřiadvacetiletý odchovanec USK Praha se loni vrátil do české ligy a stal se lídrem Slavie. S průměrem 17,3 bodu je šestým nejlepším střelcem soutěže a s osmi doskoky je druhý. Kromě USK má za sebou působení na univerzitě v USA a ve druhé španělské a druhé německé lize.

„Chtěl bych Slavii poděkovat za důvěru a za to, že mi umožnila tuhle příležitost. Udělám maximum, abych dobře reprezentoval český basketbal a posunul se,“ řekl Böhm na webu Slavie. „Slavia mi dala důležitý impulz v kariéře a v chuti v basketu něco opravdu dokázat. Klukům budu držet palce v závěru sezony,“ prohlásil.

Jan Zídek a David Böhm na tréninku v Koperu před zápasem kvalifikace o MS 2027.

„David byl pro nás klíčovým hráčem a jeho odchod přichází v momentu, kdy hrajeme o hodně. Není to jednoduché rozhodnutí. Zároveň dlouhodobě stavíme klub na práci s mladými hráči a dáváme jim příležitost. Tuto situaci vnímáme jako šanci, aby další hráči převzali větší roli a ukázali svůj potenciál,“ uvedl předseda představenstva pražského klubu David Douša.

Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

SK Slavia Praha – BK GAPA Hradec Králové

4. 4. • 18:00 • Sportovní hala Královka, Praha 7-Bubeneč

Koupit

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.