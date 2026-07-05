„Během léta nás bude čekat mnoho změn, proto jsme rádi, že z pohledu sportovního úseku máme na co navazovat. S Orenem se velmi dobře známe. Víme, co od sebe čekat. Navíc má i dobrý vztah s hráči a s nymburským týmem byl velmi úspěšný. Věřím, že podobně úspěšný bude i ve Slavii,“ řekl generální manažer Slavie Ladislav Sokolovský.
Celkem má Amiel s Nymburkem devět českých titulů: pět jako asistent a čtyři jako hlavní trenér v letech 2018, 2019, 2021 a 2026. V roce 2020 se kvůli pandemii covidu-19 neuděloval.
Třikrát tým dovedl do čtvrtfinále Ligy mistrů, za sezonu 2019/20 byl dokonce zvolen nejlepším trenérem celé soutěže. V roli hlavního kouče vyhrál v české lize 196 z 205 zápasů. V Lize mistrů má s Nymburkem bilanci 43 výher a 31 porážek.
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Do Nymburka Amiel přišel v roce 2010 jako asistent tehdejšího trenéra Ronena Ginzburga, když už předtím externě spolupracoval s předchozím koučem Muli Katzurinem. V letech 2014 a 2015 byl asistentem v Hapoelu Jeruzalém.
V roce 2015 se vrátil opět jako Ginzburgův asistent a v roce 2017 po něm převzal nymburský tým jako hlavní trenér. V roce 2021 zamířil opět do Hapoelu, poté vystřídal angažmá v Bambergu či Japonsku.