Pan Svoboda. Kritizuje olympiádu v Číně i LeBrona: Na prvním místě jsou lidská práva

„Svoboda je tou nejdůležitější hodnotou, kterou lidská bytost může mít. Proto jsem chtěl toto slovo učinit mou součástí a nést ho s sebou, kamkoli půjdu,“ vysvětloval v pondělí, kdy se stal občanem země, v níž žije od roku 2009. „Ve Spojených státech funguje svoboda projevu, svoboda vyznání, svoboda tisku. Nic z toho jsem v Turecku neměl.“

Kromě kritiky své původní vlasti a tamního prezidenta Recepa Erdogana se devětadvacetiletý basketbalista opírá i do Číny. Není divu, že muž s příjmením Svoboda obrací svou pozornost k režimu, který toto základní lidské právo dlouhodobě pošlapává.

Enes Kanter z Boston Celtics tentokrát upozorňuje na snahy Číny ovládnout Tchaj-wan. Enes Kanter z Boston Celtics žádá přesunutí her 2022 z Pekingu.

Vzhledem k blížícím se zimním olympijským hrám v Pekingu jeho rétorika nabývá na intenzitě a zapadá do kontextu dalších apelů na odebrání sportovní akce asijské velmoci.

„Čína uplatňuje cenzuru a výhrůžky, nerespektuje svobodu ani lidská práva a skrývá pravdu. Zatímco tady mluvíme, děje se tam genocida,“ prohlásil basketbalista na konci listopadu. „Miliony lidí tam jsou v koncentračních táborech, jsou mučeni a hromadně znásilňováni každý den. Přidělit olympijské hry takové zemi je neakceptovatelné.“

Zareagoval tak na nejčerstvější kauzu, která vyvolala pobouření celého světa nad jednáním Číny – zmizení tenistky Pcheng Šuaj.

V říjnu zase 208 centimetrů vysoký pivot zveřejnil video, v němž označil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za „brutálního diktátora“ a doplnil vzkaz: „Má zpráva pro čínskou vládu zní: Svobodný Tibet. Tibet náleží Tibeťanům.“

Komunistický režim zareagoval tím, že Kanterovo jméno zablokoval na čínské sociální síti Weibo a zrušil přenosy zápasů Celtics. Což je pro NBA, která má v Číně miliony fanoušků, nepříjemná ztráta.

K zákazu vysílání sportovních výkonů Kantera ostatně sáhlo předloni v květnu i Turecko. Kvůli ostrým slovům na adresu tamního prezidenta mu dokonce už v roce 2017 zrušilo pas a kvůli urážkám a údajnému členství v teroristické organizaci mu hrozí zatykačem a několikaletým vězením.

Rázný basketbalista se ovšem neobouvá jen do diktátorských režimů, za nedostatek aktivismu odsuzuje i oděvního giganta Nike či hvězdného kolegu LeBrona Jamese.

„Rád bych si s ním sednul a promluvil,“ vzkázal na dálku hvězdě Los Angeles Lakers. „Nevím, jestli je dostatečně poučený, ale já jsem tady, abych mu to vysvětlil a pomohl mu, protože to není o penězích. Je to o morálce, principech a hodnotách.“

„Máme tolik sportovců, herců a zpěváků, kteří mluví o spoustě problémů ve světě. Ale když dojde na Čínu, tak se bojí, protože se příliš starají o peníze. Pro mě jsou na prvním místě lidská práva a zachraňování životů.“

A taky svoboda, což každý pozná z jeho nového dresu.