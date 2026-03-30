To údržbář na Tatranu nečekal. Obroučka nevydržela smeč ostravské čahounky

„Bohužel. Je to pro mě záhada, jak se jí to povedlo, když na stejný koš hrají chlapi, visí na koši a vydrží,“ řekl šéf ostravského klubu a asistent trenéra Ludvík Magnusek.
Ostravanky hrají ženskou ligu v hale Tatran, která je domovem basketbalistů NH Ostrava. Ti doma nastoupí ve středu od 17.00 proti Pardubicím. A už budou mít novou obroučku. „Musel přijít údržbář a vyměnit ji,“ podotkl Magnusek.
To nějakou dobu trvalo, takže start úvodního utkání play out mezi posledními dvěma celky nejvyšší domácí soutěže se zhruba o půl hodiny opozdil. Načež Basket porazil Slovanku 90:78 a v sérii na tři výhry vede 1:0.
Opožděný začátek podle Magnuska poznamenal obě družstva. „Hráčky už byly v zápasovém rytmu, nastavené na to, že už budou hrát, a najednou taková pauza. Navíc nikdo nevěděl, jak dlouho potrvá.“
Kluby mají povinnost mít v hale pro podobné případy náhradní obroučku i desku. „Údržbář si původně myslel, že je obroučka jen zaklapnutá, ale nevydržel mechanismus uvnitř, ty pružiny, takže ji musel demontovat,“ řekl Ludvík Magnusek.
Emma Merriweatherová je nejlépe doskakující hráčkou ligy. Měří 195 centimetrů a váží 88 kilogramů. Co na svůj „čin“ říkala?
„Mrzelo jí, že kvůli její smeči se utkání opozdilo, ale při dalším rozcvičování jsme jí zakázali smečovat...“ usmál se Magnusek. „Je vysoká, občas si zasmečuje, což chtěla i tentokrát, ale bohužel, obroučka ji zradila. I to se stává.“