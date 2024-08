Satisfakce po Evropě? Ještě ne, říká Čechová. Před perným létem ji varovali

A navíc by jinde hráčce brněnských Žabin scházely krásy kolektivního sportu a specifika kabiny.

„Od kamarádů nebo kamarádek z tenisu slýchám, že bývají hodně sami. Mně by v šatně chyběla ta týmová radost, nebo možnost si po zápase zahrát nějaké hry,“ popisovala. „Navíc se basket zamlouval i mamce, protože se jí na něj dobře koukalo.“

A jak si užíváte pobyt v současné reprezentační kabině?

Sedly jsme si hodně dobře, máme skvělý kolektiv, takový mix zkušených hráček s mladšími, což je super. Během zápasu nebo po něm vám může někdo poradit, co jste mohli udělat lépe.

Dostávala jste rady i během úspěšné předkvalifikace na mistrovství světa v Mexiku?

Když jsme hrály s Venezuelou, nedala jsem pár košů. Byla jsem z toho trochu přešlá, zastavila se u mě Julča Reisingerová, trošku mi promlouvala do duše a to mi hodně pomohlo. Uklidnila mě a zároveň povzbudila.

Naopak skupinové zápasy s Mali a Koreou vám vyšly parádně, v obou jste byla s 15 body nejlepší střelkyní týmu. Sedí vám duely s méně známými soupeřkami?

Možná ano. Ale možná je to i tím, že třeba Korejky neměly výškovou převahu. Nám se pak hrálo samozřejmě lépe. Když jsme přišly na způsob, jak se dostávat do zakončení, sehrané situace fungovaly dobře a my jsme sbíraly hodně bodů.

Basketbalistka Emma Čechová se probíjí k zakončení v zápase s Mali během předkvalifikace na MS.

A Mali?

Samotný zápas mi vyšel, hlavně ten druhý poločas. Ze začátku jsme s Julčou rychle sbíraly fauly, až pak jsme se přizpůsobily jejich hře a obraně.

Jak probíhala příprava na poměrně specifický turnaj v Mexiku?

Na místě jsme se snažily využít maximální množství času k tréninku, abychom si zvykly na nadmořskou výšku i časový posun. Doufaly jsme, že se dostaneme ze skupiny do semifinále. A když klapl postup do finále, řekly jsme si, že do toho musíme dát všechno, přestože to bylo fyzicky i mentálně náročné.

Na méně známé výběry jste se chystaly speciálně?

Prvním takovým testem byl přípravný zápas s Mexikem, pak nám hodně pomáhal skauting. Sledovaly jsme videa, vlastně jako u normálních evropských zápasů. Ukazovali nám různé hráčky, které jsou dominantní, a pak jejich akce, útočné i obranné. Podle toho jsme se snažily na zápas připravit.

Vyšlo to pokaždé?

Třeba když jsme hrály první zápas ve skupině s Koreou, která mívá zónovou obranu, na tréninku jsme nacvičovaly akce, které by měly fungovat. V zápase jsem jen čekaly na moment, kdy si na chování soupeřek zvykneme. Ze začátku jsme se s tím trápily, ale postupně jsme se ještě lépe učily jak ničit jejich obranu, nebo jak se dostat do šancí.

Berete úspěch v předkvalifikaci jako satisfakci za loňský Eurobasket, v jehož závěru jste dvakrát těsně prohrály a přišly o možnost zabojovat o olympijské hry?

Je to malé zadostiučinění, zkrátka ještě nejsme na mistrovství světa. Musíme zvládnout kvalifikaci a pak můžeme mluvit o satisfakci. Teď bereme vítězství z Mexika jako malý krůček.

Přesto ovládnutá předkvalifikace musela tým hodně povzbudit.

Určitě, také proto, že jsme v podstatě celé léto strávily přípravou a vidíme, že to nepřišlo vniveč. Samozřejmě spoustu zkušeností bychom si odvezly, i kdybychom nevyhrály, ale těší nás, že se nám úsilí vrátilo.

České basketbalistky se radují z postupu do světové kvalifikace.

Jak se vám libí nový turnaj v cestě na mistrovství světa?

Myslím, že to není špatný formát, akorát je blbě umístěný na konec léta, po kterém už naskakujeme do nové sezony, takže nemáme moc volna.

Mrzelo vás, že pozornost k zápasům nebyla tak velká? Kromě utkání s Mexikem a finále vypadala hala dost prázdně.

Je to určitě škoda, na prvních zápasech skoro nikdo nebyl. Když jsme hrály s Mexikem, rázem přišlo hodně lidí, kteří vytvořili skvělou atmosféru. Až jsme si na to musely rychle zvykat. V semifinále a finále nás podporovali i čeští fanoušci, za to jsme byly moc rády.

Během nabitého léta jste také stihla odehrát poslední zápasy za mládežnickou reprezentaci, s dvacítkou jste postoupila do elitní divize evropského šampionátu. Jak jste prožívala loučení?

Bylo to smutné. Navíc nás srazila otrava jídlem, do posledních zápasů jsme nastoupily v menším počtu, doléhala na nás únava. S holkama se ještě uvidím, zpětně si hlavně cením, že se nám podařilo vybojovat postup do divize A.

Neuvažovala jste, že dáte přednost jen seniorské reprezentaci?

Samozřejmě. Ale od začátku jsem věděla, že chci hrát i za dvacítku. Rodiče mě varovali, že budu mít hodně nabité léto, a abych si dobře rozmyslela, jestli chci na obě akce. S juniorskou reprezentací jsem se chystala od května, v červnu jsem se připojila k seniorské, v červenci byl evropský šampionát dvacítek a v srpnu předkvalifikace. Věřila jsem si, že to zvládnu.

S mládežnickými spoluhráčkami jste stihla probrat, kam směřují jejich další kroky?

To ani ne. Myslím, že se nikdo k velkým změnám zatím nechystá. Charlotte Velichová akorát přestoupila do Chomutova, takže si vyzkouší Eurocup.