Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

  13:44
Velkou komplikaci v boji o postup na zářijové mistrovství světa v Berlíně způsobila českým basketbalistkám kvalifikační porážka s Mali 64:77. Pivotka Emma Čechová litovala: „Přijde mi, že jsme začaly hrát líp až v poslední čtvrtině.“ Přesto doufá, že reprezentaci vrátí do hry o postupová místa sobotní souboj s Brazílií.
Emma Čechová během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Veronika Voráčková během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.
Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.
Veronika Voráčková střílí v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.
Eliška Hamzová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.
„Byl to klíčový zápas. Myslím si, že teď bude trošku těžší se tam dostat, ale není to nemožné. Teď se musíme podívat na to, co jsme udělaly špatně, a soustředit se na Brazílii, na Belgii, na Čínu a pokusit se vyhrát tyto zápasy,“ řekla Čechová.

Mali, které ve středu podlehlo domácí Číně 68:81, se dočkalo první výhry. „Nebyl to lehký zápas, ale s tím jsme do toho šly. Věděly jsme, že utkání bude fyzicky náročné. Že nás čeká tvrdý a kvalitní soupeř. Věděly jsme, že nemůžeme propadat v jedna na jedna a že se musí pohlídat náš obranný doskok, ale to se nám úplně nepovedlo. Hlavně v první půlce,“ prohlásila hráčka USK Praha.

„Ale nemyslím si, že by rozdíl měl být dvacetibodový. Myslím si, že jsme stejně kvalitní tým, možná i lepší. Ale prostě jsme si nepohlídaly věci, na které jsme se upozorňovaly. Kvůli tomu to bylo v poločase o dvacet.“

Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

Češky srazila čtrnáctibodová šňůra stříbrných medailistek z loňského mistrovství Afriky a nabraly ztrátu 24 bodů.

„Potom už je pozdě na dohánění. Dneska to nevyšlo a musíme se soustředit na další zápas, který bude taky moc důležitý, abychom se třeba ještě pokusily postoupit na mistrovství světa,“ podotkla Čechová.

Český tým přitom věřil, že by zápas mohl otočit. V závěrečné čtvrtině se přiblížil sérií 12:0 na osm bodů. A 139 sekund před koncem potom po dalším odskočení Mali zkorigovala právě Čechová na 62:71.

České basketbalistky nastupují k utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

„Kdybychom hrály tak, jak jsme hrály v té poslední čtvrtině, celých těch dvacet minut, tak si myslím, že by to nebylo tak těžké,“ smutnila 195 centimetrů vysoká podkošová hráčka.

V hledišti měla podporu rodičů, kteří se za ní vydali na dlouhou cestu do Wu-chanu. „Je to super, že jsou tady. Moc si toho vážím, že přijeli až do Číny. Je vždycky fajn tady mít nějaké fanoušky. Přijel i taťka Natky Stoupalové. Myslím si, že je super, že tady máme nějakou tu podporu z Česka,“ uzavřela.

Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

