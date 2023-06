Umí čtyři jazyky, chce se učit i čínsky. O osmnáctileté světoběžnici Čechové

Lublaň (Od našeho zpravodaje) - Vedle mateřské češtiny ovládá i francouzštinu, němčinu a angličtinu, koketovala s latinou, ráda by do sbírky přidala španělštinu a čínštinu. „Jazyky mě baví, čím víc jich umíte, tolikrát jste člověkem. A necítíte se pak tak svázaně,“ vysvětluje stále teprve 18letá Emma Čechová, jedna z výrazných tváří basketbalové reprezentace na probíhajícím mistrovství Evropy. Kromě toho studuje práva, narodila se v Belgii, kde do osmi let vyrůstala, žila i ve Vídni. Působivý a pestrý životopis, nemyslíte?