Co čeká Češky v WNBA: úspěšný klub, boj o místo a doba obřího růstu příjmů

Především boj o místo – zatím mají kontrakt na tréninkový kemp a bude záležet, jestli se na něm osvědčí natolik, aby je Minnesota vzala i do ostrých zápasů.
Pokud čtyřiadvacetiletá rozehrávačka Hamzová a o tři roky mladší pivotka Čechová zkoušku zvládnou, v porovnání s českou ligou zažijí obří skok.
Třeba u zmíněného obecenstva. Obě byly na konci letošního února u toho, když ŽBL oslavila divácký rekord – před 3852 diváky pomohla Čechová USK Praha zdolat brněnské Žabiny i s Hamzovou.
Senzace pro český basketbal! Hamzová a Čechová zabojují o šanci hrát WNBA
Kdežto průměr návštěvnosti základní části uplynulé sezony WNBA byl bezmála jedenáct tisíc fanoušků. Což je mimochodem skoro dvojnásobný nárůst oproti ročníku 2022.
Hamzová a Čechová tedy do zámoří přichází v momentě, kdy liga raketově roste. I díky mladým hvězdám Caitlin Clarkové a Paige Bueckersové přitahuje stále více diváků, sponzorů a médií.
Systém WNBA
Loňská sezona trvala od května do října, v základní části každý tým odehrál 44 zápasů. Toto číslo se letos kvůli příchodu dvou nových celků a požadavkům majitelů vysílacích práv zvýší. Do play off loni postoupilo prvních osm týmů.
Jelikož se sezona nekryje s českou ligou, Hamzová i Čechová mohou nadále působit také ve svých dosavadních klubech.
Soutěži tak rapidně stoupají zisky, což se od nové sezony promítne rovněž do výplat hráček. Basketbalistky si s vedením soutěže vyjednaly novou kolektivní smlouvu, díky níž průměrná mzda vzroste ze 120 000 dolarů (2,5 milionu korun) na 583 000 dolarů (12,3 milionu korun).
Ve WNBA se pochopitelně také hraje jiný styl basketbalu než v české lize, nemluvě o kvalitě hráček.
„Trochu z toho mám obavy, ale na druhou stranu se teď cítím dobře fyzicky i basketbalově. Dám do toho všechno a uvidíme, na co to bude stačit,“ předesílá Hamzová.
Soutěž se zároveň od letošní, jubilejní třicáté sezony rozroste ze 13 týmů na 15. Minnesota Lynx ale patří mezi tradiční účastníky. Klub vznikl už v roce 1999 a zatím čtyřikrát slavil titul šampionek (2011, 2013, 2015 a 2017). Ve znaku má rysa, nebo v tomto případě spíše rysici, a domácí utkání hraje v aréně Target Center, kterou sdílí s Minnesota Timberwolves z NBA.
Posledních sedm sezon tam strávila Bridget Carletonová, spoluhráčka Čechové z USK. V zámoří se ale v jednom dresu nepotkají, kanadskou reprezentantku si v rozšiřovacím draftu vybral Portland.
Už od roku 2010 Minnesotu koučuje Američanka Cheryl Reeveová, čtyřnásobná nejlepší trenérka WNBA. Před sedmi lety se stala generální manažerkou, před čtyřmi povýšila i na prezidentku klubu. V roce 2024 vedla americký výběr ke zlatu v olympijské Paříži.
Reeveové u týmu asistují dvě bývalé hráčky USK – Rebekkah Brunsonová a Lindsay Whalenová. Jedním ze spolumajitelů je slavný baseballista Alex Rodriguez.
Vůdčí roli na palubovce zastává Napheesa Collierová, jež byla s průměrem necelých 23 bodů na zápas druhou nejlepší v této statistice v uplynulém ročníku soutěže. Nyní se však zotavuje po operacích obou kotníků.
V loňské sezoně v týmu kromě Američanek hrály také Maďarka, Francouzka, Australanka, Ruska či Slovinka.
Jak mezi ně zapadnou dvě Češky?