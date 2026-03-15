Na obrat nebyly síly, posteskla si Čechová. Hamzovou i Reisingerovou brzdilo zdraví

O posledních dvou postupových místech ze skupiny A stále není jasno. Vedle dopředu kvalifikované Belgie mají jistou účast na zářijovém šampionátu Číňanky a o zbylé pozice dále usilují Češky, Mali a Brazílie.
„Je to škoda, že jsme nevyhrály, protože teďka budeme muset čekat, jak bude hrát Brazílie a ostatní týmy,“ komentovala Čechová.
Během závěru utkání s Čínou se basketbalistky dotáhly na rozdíl pouhých dvou bodů, obrat ovšem nedokonaly. I kvůli únavě. „Nebylo nás dost do rotace. V koncovce už jsme prostě nemohly. I kvůli únavě potom člověk dělá chyby, které by normálně neudělal,“ posteskla si jedenadvacetiletá podkošová hráčka.
Marné dotahování. Češky podlehly Číně a postup na MS ještě jistý nemají
Další česká pivotka Julia Reisingerová nastoupila po sobotní nevybíravém faulu Brazilky Kamilly Cardosové kvůli zranění se sebezapřením, strávila na palubovce sedm minut a devět sekund. Nebodovala, ve 26. minutě měla navíc čtyři osobní chyby a čtyři a půl minuty před koncem se vyfaulovala.
Po nachlazení posledních pět a půl minuty nemohla dohrát vyčerpaná Eliška Hamzová.
„Snažily jsme se až do poslední minuty, ale bohužel. Vždycky jsme se nějak dotáhly, ale pak jsme to neubránily. Udělaly jsme nějakou chybku,“ litovala Čechová, která byla s časem 32:31 minuty druhou nejvytíženější českou hráčkou po Veronice Voráčkové (34:10).
Pod košem bylo hlavně na ní, aby sváděla souboje s 220 centimetrů vysokou Čang C’-jü a také s Chan Sü (205 cm) a Luo Sin-jü (201).
„Byl to náročný zápas. Mají obrovskou sílu pod košem a i na perimetru. Navíc opravdu každou chybu potom potrestaly,“ hodnotila a zápolení s vysokými sokyněmi přibližovala: „Nebylo to lehké, ale když je člověk vytlačil z bedny (vymezeného území), už se s námi potom ani zas tolik nervaly.“
Na šampionát může poslat český tým v úterý postupně buď výhra outsidera Jižního Súdánu nad Mali, vítězství Češek nad favorizovanou Belgii nebo porážka Brazílie s Čínou.