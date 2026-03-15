Na obrat nebyly síly, posteskla si Čechová. Hamzovou i Reisingerovou brzdilo zdraví

Zapsala 23 bodů, ke kterým přidala 13 doskoků. Ani bohatý příspěvek Emmy Čechové nestačil českým basketbalistkám k odvrácení porážky v kvalifikaci o mistrovství světa, domácí Číně ve Wu-chanu podlehly 74:84. „Budeme muset doufat, že Brazílie nad Čínou nevyhraje a že postoupíme,“ uvedla po zápase skvěle hrající pivotka.
Emma Čechová dribluje kolem bránící Chan Sü z Číny. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

O posledních dvou postupových místech ze skupiny A stále není jasno. Vedle dopředu kvalifikované Belgie mají jistou účast na zářijovém šampionátu Číňanky a o zbylé pozice dále usilují Češky, Mali a Brazílie.

„Je to škoda, že jsme nevyhrály, protože teďka budeme muset čekat, jak bude hrát Brazílie a ostatní týmy,“ komentovala Čechová.

Během závěru utkání s Čínou se basketbalistky dotáhly na rozdíl pouhých dvou bodů, obrat ovšem nedokonaly. I kvůli únavě. „Nebylo nás dost do rotace. V koncovce už jsme prostě nemohly. I kvůli únavě potom člověk dělá chyby, které by normálně neudělal,“ posteskla si jedenadvacetiletá podkošová hráčka.

Další česká pivotka Julia Reisingerová nastoupila po sobotní nevybíravém faulu Brazilky Kamilly Cardosové kvůli zranění se sebezapřením, strávila na palubovce sedm minut a devět sekund. Nebodovala, ve 26. minutě měla navíc čtyři osobní chyby a čtyři a půl minuty před koncem se vyfaulovala.

Po nachlazení posledních pět a půl minuty nemohla dohrát vyčerpaná Eliška Hamzová.

„Snažily jsme se až do poslední minuty, ale bohužel. Vždycky jsme se nějak dotáhly, ale pak jsme to neubránily. Udělaly jsme nějakou chybku,“ litovala Čechová, která byla s časem 32:31 minuty druhou nejvytíženější českou hráčkou po Veronice Voráčkové (34:10).

Pod košem bylo hlavně na ní, aby sváděla souboje s 220 centimetrů vysokou Čang C’-jü a také s Chan Sü (205 cm) a Luo Sin-jü (201).

„Byl to náročný zápas. Mají obrovskou sílu pod košem a i na perimetru. Navíc opravdu každou chybu potom potrestaly,“ hodnotila a zápolení s vysokými sokyněmi přibližovala: „Nebylo to lehké, ale když je člověk vytlačil z bedny (vymezeného území), už se s námi potom ani zas tolik nervaly.“

Na šampionát může poslat český tým v úterý postupně buď výhra outsidera Jižního Súdánu nad Mali, vítězství Češek nad favorizovanou Belgii nebo porážka Brazílie s Čínou.

Na obrat nebyly síly, posteskla si Čechová. Hamzovou i Reisingerovou brzdilo zdraví

Emma Čechová dribluje kolem bránící Chan Sü z Číny.

Zapsala 23 bodů, ke kterým přidala 13 doskoků. Ani bohatý příspěvek Emmy Čechové nestačil českým basketbalistkám k odvrácení porážky v kvalifikaci o mistrovství světa, domácí Číně ve Wu-chanu...

15. března 2026  17:23

