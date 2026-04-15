Vědí, jaká jsem. Čechová jde za americkým snem. Co ji potká před vstupem do WNBA?

  6:00
Ze snu se stala realita za pouhé tři dny. Emma Čechová si před sezonou do hlavy zasadila, že by chtěla zabojovat o kontrakt v nejlepší basketbalové lize světa – americké WNBA. Minulý čtvrtek absolvovala první telefonáty, v sobotu už měla jedenadvacetiletá pivotka podepsanou smlouvu na tréninkový kemp s výběrem Minnesota Lynx.
Emma Čechová z USK Praha před zápasem | foto: ZVVZ USK Praha

A v úterý si v rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES oddechla: „Už to ze mě trošku opadlo, poslední týden byl takový chaotický, normálně na vyjednávání máte mnohem více času.“

Kvůli průtahům ve schvalování nové kolektivní smlouvy mezi vedením soutěže a hráčskou asociací ale zažívají v zámoří pořádnou hektiku, která se přenáší i k jednacím stolům.

Avšak Čechová si po úspěšném rokování libovala: „První velký krok je za mnou a teď se můžu soustředit na USK a ligové finále. Potom už se těším do Ameriky!“

Nemůžu se dočkat. Budu chtít ukázat, že se dokážu měřit s top hráčkami.

Už jste všechny zážitky z minulého týdne vstřebala?
Všechno se seběhlo tak rychle! Navíc jsem se musela rozhodnout, který tým si vyberu. Kromě Minnesoty jsem totiž mluvila ještě s jedním. Nakonec ale bylo hotovo za tři dny, všechno se muselo rychle zařídit. A teď už se řeší víza.

Kdo o vás měl ještě zájem?
To si musím nechat pro sebe. Ale než jsem se rozhodla pro Minnesotu, trochu jsem váhala. Pak jsem navíc zjistila, že o mě měl zájem ještě jeden další tým... Ale s ním už jsem v kontaktu nebyla, protože v tu chvíli jsem měla podepsáno.

Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla

Proč nakonec Minnesota?
Jevili o mě dlouhodobější zájem, s asistentkou trenérky (Lindsay Whalenovou) jsem se potkala v lednu i v Praze. Během telefonátu jsem cítila, že mě znají jako vlastní boty, vědí, jaká jsem a jaké jsou moje silné i slabé stránky. Věřím, že díky tomu budou vědět, jak se mnou pracovat, a že mě individuálně posunou.

Mají s vámi dlouhodobější plány?
Podepsala jsem smlouvu na tréninkový kemp, nemám žádnou jistotu, že se dostanu do finální dvanáctky. Jedu do Minnesoty, abych se o místo v sestavě poprala a ukázala se v tom nejlepším světle. Říkali mi, že se jim líbí můj styl hry, moje dynamika, ale uvidím, jestli je doopravdy přesvědčím.

Emma Čechová na tréninku českých basketbalistek

S kým z trenérského štábu budete kromě bývalé hráčky USK Whalenové nejblíže spolupracovat?
Během jednání hodně zmiňovali i Rebekkah Brunsonovou (pětinásobnou šampionku WNBA, jež stejně jako Whalenová působila i v USK Praha), která hrála na mé pozici. Vezme si mě pod křídla, co se týče tréninku. Těším se, že se od takové osobnosti něco přiučím a že mi ukáže, na kterých věcech ještě musím zapracovat.

Tušíte, co s vámi udělá konkurenčnější prostředí?
Myslím, že situace v Minnesotě bude trošku specifická, přece jen některé hráčky už mají smlouvu podepsanou. Ale pro mě se nic nemění – budu chtít ukázat, že se dokážu měřit s top hráčkami, které už mají kontrakt v WNBA jistý. Nemůžu se dočkat, až poznám zase nové prostředí a fungování organizace na úplně jiné úrovni profesionality.

Dávala vám tipy Bridget Carletonová, vaše parťačka z USK, která u Lynx strávila sedm sezon?
Bavily jsme se třeba, že trenérka Cheryl Reeveová je velká odbornice, jedna z nejlepších v WNBA. Bridget říkala, že dělám dobrý krok a že tam budu spokojená, pokud se do finálního týmu dostanu. Věří, že se v Americe můžu hodně posunout, drží mi palce.

Nenaruší vám případné angažmá v WNBA plány s reprezentací a při studiu práv?
Ameriku jsem v hlavě nosila celou sezonu, brala jsem to jako takový menší sen, že bych se dostala aspoň na kemp a zabojovala o smlouvu. Kdybych uspěla, bohužel přijdu o přípravu s národním týmem, ale s trenérkou Ptáčkovou už jsem si volala. A zkoušky si zkusím dodělat později. Ještě se všechno řeší, doufám, že mi vyjdou vstříc.

Basket není priorita. Chci vystudovat práva a řešit válečné zločiny, líčí Čechová

Co vám Romana Ptáčková říkala?
WNBA mi moc přeje. Říkala, že je to obrovský individuální úspěch.

Je o to sladší, že ho můžete sdílet s Eliškou Hamzovou, která rovněž míří do Minnesoty?
Určitě! Potkaly jsme se v pondělí odpoledne a všechno jsme probraly. Je super, že si můžu pokecat s někým, kdo prožívá to, co já. Ze začátku nám pomůže, že tam budeme mít jedna druhou. Děláme velký krok do neznáma a je fajn si s někým pokecat i česky.

Ale vy jste na zahraničí poměrně zvyklá, vyrůstala jste v Belgii, ve Vídni jste zase chodila na francouzské lyceum.
To jo. Když jsem se bavila s rodiči, říkali mi: Ty snad nejsi vůbec nervózní! Teď se nestresuju, většinou na mě věci dolehnou těsně předtím, než někam vyrážím nebo se něco děje. Na druhou stranu, Amerika je jiný svět, řekla bych, že v Evropě jsme si většinou kulturně blíž. Uvidíme, jestli to nebude šok.

Připravuje vás bratr Adam, který studuje na Harvardu a k tomu vesluje?
Popravdě, netráví moc času mimo kampus, řekla bych, že je spíše ve studentské bublině. Ale už jsme se bavili, že by za mnou přijel, až mu skončí škola, kdybych se do WNBA opravdu dostala. To by bylo super.

Co další vize?
Teď si je moc nedělám, chci jít krůček po krůčku. Musím na sobě zapracovat, jsem zvědavá, jak velký skok oproti Česku mě čeká a jestli se dokážu rychle přizpůsobit.

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

15. dubna 2026

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Zní to jako nemožná mise. Přesto šéf světového fotbalu Gianni Infantino stále věří, že reprezentace Íránu za dva měsíce na šampionátu ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku scházet nebude. Navzdory...

15. dubna 2026

Atlético vybojovalo nad Barcelonou semifinále, postup PSG řídil Dembélé

Ademola Lookman (Atlético) snižuje na 1:2 v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů...

Fotbalisté Atlétika Madrid v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů s Barcelonou ztratili dvoubrankový náskok už ve 24. minutě, postup však domácím následně vystřelil gólem na konečných 1:2 Ademola Lookman....

14. dubna 2026  20:30,  aktualizováno  23:50

Maradonova smrt před soudem. Lékařům hrozí až 25 let za nedostatečnou péči

Lidé v Argentině oplakávají zesnulého Diega Maradonu.

V argentinském San Isidru v úterý začal nový soudní proces týkající se úmrtí fotbalové legendy Diega Maradony. Původní řízení bylo loni v květnu vráceno na začátek, protože jedna ze soudkyň se...

14. dubna 2026  22:33

Lvi hladce porazili českobudějovické volejbalisty a jsou jednu výhru od finále

Jakub Ihnát (21) ze Lvů Praha nahrává. Sleduje ho spoluhráč Pablo Crer.

Do finále extraligy volejbalistů mají po třetím zápase blíž obhájci titulu Lvi Praha. Na druhý pokus v sérii s Českými Budějovicemi uhájili domácí UNYP Arenu, a to jasným vítězstvím 3:0.

14. dubna 2026  22:29

Hamzová letí do Ameriky s triple doublem, Žabiny poslala do ligového finále

Eliška Hamzová ze Žabin Brno vymýšlí, kudy přes Elišku Kubíčkovou z SBŠ Ostrava.

Eliška Hamzová se s Českem rozloučila triple doublem, před bojem o angažmá v WNBA zapsala 12 bodů, 10 asistencí, 14 doskoků a k nim pět zisků. Své Žabiny Brno tím posunula do finále Ženské...

14. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  22:25

Florbalisté Střešovic prošli popáté za sebou do superfinále, znovu vyzvou Boleslav

Radost florbalistů Střešovic v zápase s Chodovem.

Florbalisté Tatranu Střešovice vyhráli páté semifinále play off superligy na hřišti Varů Bohemians 7:3, ovládli sérii 4:1 na zápasy a postoupili popáté v řadě do superfinále, v kterém se v sobotu 25....

14. dubna 2026  21:27

Děčín Randa propustil, Ústí ho bere. Pomůže nám dojít daleko, věří šéf Slunety

Ahmad Rand z Děčína smečuje v zápase s Opavou.

Třaskavý přesun mezi severočeskými rivaly v basketbalové lize. Ústí nad Labem posílil americký pivot Ahmad Rand, jehož před pár dny děčínský konkurent propustil. Sluneta tím reaguje na zranění Davida...

14. dubna 2026  21:04

Do baráže jde znovu po roce Dukla Jihlava, rozhodlo sedmé finále

Zleva Albert Michnáč a Filip Dundáček z Jihlavy se radují z gólu na 2:1 v...

Hokejisté Dukly Jihlava zvítězili v rozhodujícím sedmém finále play off první ligy nad zlínskými Berany 4:1. Finálovou sérii ovládli 4:3, obhájili prvenství v soutěži a v baráži o extraligu vyzvou...

14. dubna 2026  20:07,  aktualizováno  20:27

Kanonáda v Chomutově. Fotbalistky v kvalifikaci o MS porazily Černou Horu

Franny Černá vstřelila proti Černé Hoře svůj pátý gól v reprezentaci.

Pět gólů a pohodlná výhra. České fotbalistky v zápase Ligy národů B, což je zároveň kvalifikace o mistrovství světa, přehrály Černou Horu jasně 5:0. Všechny góly padly po centrech - třikrát ze hry,...

14. dubna 2026  19:47

Hamilton vyrazil na Coachellu. Fanoušci si ho spletli se známým zpěvákem

Lewis Hamilton a Kim Kardashianová byli společně zachyceni na koncertu Justina...

Pilot Ferrari Lewis Hamilton využil závodní pauzu ve formuli 1 a vyrazil na jeden z největších hudebních festivalů světa. Na Coachelle se objevil po boku Kim Kardashianové a i přes snahu zůstat v...

14. dubna 2026  19:33

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

