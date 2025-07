„Tenis je hodně individuální, a na turnajích jsem zůstávala sama, takže to nebylo ideální,“ vybavuje si Bláhová v rozhovoru pro Českou basketbalovou federaci.

Ema Bláhová (* 4. 11. 2007) Basketbalově vyrůstala v HB Praha, v uplynulé sezoně ale nakoukla do nejvyšší ženské soutěže s LOH 2028 Chomutov. Do ústeckého kraje se nyní přesouvá na dobro, protože posílila tamější Levhartice. Od 12. do 20. července bude bojovat za českou reprezentaci na MS do 19 let v Brně.

K basketbalu ji přivedla trošku paradoxně maminka, která sama závodně kmitala po dvorcích. „Viděla nějaký plakát ve škole, když jsem byla v první třídě, a řekla si, že to zkusíme. Asi pak byla radši, že jsem zůstala u kolektivního sportu.“

Těžíte nějak z tenisových zkušeností?

Díky tenisu se například nebojím být sama. V basketu mi to pomáhá nebát se sama najet do koše. Po mentální stránce jsem ale právě moc dobrá nebyla (smích), docela jsem se hroutila, když jsem prohrávala. Takže možná i proto jsem s tenisem skončila. V basketu jsem se naučila se stresem pracovat. Pořád jsem nervózní, ale i díky kolektivu to zvládám mnohem lépe.

Co vám v tomto ohledu přinesly premiérové minuty v ženské lize?

Ta sezona mi dala strašně moc zkušeností. Je to mnohem tvrdší basket a nestačí hrát jako v U19. Musíte ze sebe dát mnohem víc, což zároveň ubírá hrozně sil. Naučilo mě to být víc odolná a posunulo mě to pak i v těch juniorkách.

Jak jste reagovala, když přišla nabídka jít hrát do ŽBL?

Hrozně jsem to chtěla zkusit. Lákalo mě si vyzkoušet, jaké to bude. Všechny jsme na tom byly (v LOH 2028 Chomutov) stejně, nikdo tam nebyl ve vůdčí roli, což nám vlastně pomohlo. Nebály jsme se pak něco ukázat.

A co konfrontace s hráčkami z pražského USK, které nakonec ovládly i Euroligu?

Zahrát si proti nim a vidět, kde je ta top úroveň, byla skvělá zkušenost. Zjistila jsem, jak moc se musím ještě zlepšit. Někdy bylo ale těžké v sezoně pořád prohrávat. Naštěstí jsme si to nahrazovaly v devatenáctkách, kde jsme zase pořád vyhrávaly, takže se to střídalo a dalo se to zvládat.

Ema Bláhová během přípravného utkání s Kanadou.

Teď vás s reprezentačním výběrem U19 čeká mistrovství světa. Jaký je národní tým?

Máme super partu. Rozumíme si herně a hlavně lidsky. Což je hodně důležité, aby to klapalo i na hřišti. Na mistrovství světa se moc těšíme. A zároveň cítíme, že je na nás tlak. Měly bychom něco předvést. Favoritky ale nejsme a každá výhra pro nás bude úspěch. Nebude to pro nás vůbec jednoduché.

Hrajete basket, studujete. Čím se dokážete od povinností odreagovat?

Ve volném čase ráda peču, čtu a zkouším jiné sporty. Hodně blízko mám ke knihám. Hlavně k historickým románům, třeba Šikmý kostel od Karin Lednické mě hodně bavil. Celkově mě zajímají témata s druhou světovou válkou. Než koukat na dokument nebo seriál, tak si ale ty příběhy raději přečtu, dokážu se do toho více vcítit. Během reprezentace to ale moc stíhat nejde, máme dost nabitý program.

Mládežnická reprezentantka Ema Bláhová během focení pro kampaň ČBF - To dám.

Zmínila jste pečení. Dostáváte se k němu často?

Když mám volno a vidím něco zajímavého na internetu, jdu to zkusit. K narozeninám například holkám do šatny něco přinesu, ale spíše zákusky než dorty. Nejsem úplný pečící master, soutěže jako Peče celá země by pro mě asi úplně nebyly. (smích) Ale baví mě to, i vaření s mamkou a taťkou.

Budete se po dokončení střední školy soustředit na profi kariéru?

Asi bych to chtěla zkusit, jestli mi to zdraví dovolí. Pokud by to nevyšlo, chtěla bych být asi fyzioterapeutka, abych zůstala u sportu. Třeba i v reprezentaci, ale na to mám času dost, ukončila jsem teprve druhák.