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Joklová se po konci v zámoří vrací domů. Žabinám chce pomoct do Euroligy

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  8:03
Eliška Joklová se podepisuje fanynkám před zápasem českého týmu s Američankami...

Eliška Joklová se podepisuje fanynkám před zápasem českého týmu s Američankami na MS v Berlíně. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Česká rozehrávačka Eliška Joklová a americká střelkyně Paige Bueckersová
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Česká reprezentantka Eliška Joklová marně chytá americkou hvězdu Caitlin...
Česká rozehrávačka Eliška Joklová u míče v zápase se Spojenými státy
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Klíčová reprezentační rozehrávačka Eliška Joklová bude po skončení angažmá u Minnesota Lynx v WNBA hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká čtyřiadvacetiletou basketbalistku už za necelé dva týdny kvalifikace o Euroligu.

Joklová odešla z Brna do zámoří na jaře a v jednom z nejlepších týmů WNBA původně podepsala roční smlouvu. Tu ale později klub zrušil a uzavřel s ní takzvanou rozvojovou smlouvu na omezený počet zápasů. Pak dostala tři sedmidenní kontrakty a nakonec standardní smlouvu. Za lídra soutěže odehrála 21 utkání.

Během mistrovství světa v Berlíně se pak Joklová na počátku září dozvěděla, že v Minnesotě skončila. Tým Lynx oporu české reprezentace nabídl ostatním klubům po angažování rozehrávačky Aari McDonaldové.

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„Do Minnesoty jsem asi nějakým způsobem nezapadla, nebo ten tým se mnou nebyl tak spokojený, jak si představoval. Asi hledali trošku něco jiného,“ řekla Joklová novinářům na MS po vyřazení ve skupině.

Se Žabinami ji už 23. září čeká domácí semifinálový zápas kvalifikace Euroligy proti Crvene zvezdě Bělehrad. „Cenné zkušenosti z Minnesota Lynx teď Eliška přiveze zpět na Rosničku,“ přivítal ji klub.

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