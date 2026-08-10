Joklová má play off v WNBA jisté, slavila rekordní výkon spoluhráčky McBrideové

McBrideová proměnila deset ze 14 střel zpoza tříbodového oblouku, 43 bodů je v lize jejím maximem.
Když půldruhé minuty před koncem střídala, diváci ji odměnili potleskem vestoje. Dosud rekordních devět trojek v utkání dalo ve WNBA šest hráček, naposledy v červnu Marina Mabreyová z Toronta.
Joklová odehrála necelé čtyři minuty, proměnila oba trestné hody a připsala si jeden obranný doskok. Minnesota má v čele ligového pořadí bilanci 27-7, z posledních třinácti zápasů prohrála jen jednou. Osmnáct nastřílených trojek proti Dallasu je klubovým rekordem.