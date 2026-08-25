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Joklová asistovala u bitvy nejlepších. WNBA viděla i dva historické rekordy

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  10:18
Eliška Joklová (v bílém) z Minnesota Lynx se tlačí ke koši Golden State...

Eliška Joklová (v bílém) z Minnesota Lynx se tlačí ke koši Golden State Valkyries, brání ji Italka Cecilia Zandalasiniová. | foto: Abbie ParrAP

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Eliška Joklová odehrála v pondělním utkání WNBA v dresu basketbalové Minnesoty šest a půl minuty, nejvíce tento měsíc, ke střele se však nedostala. Tým Lynx navíc doma prohrál 66:80 s Golden State Valkyries a po šesti zápasech skončila jeho vítězná série.

Reprezentační rozehrávačka Joklová zapsala jeden defenzivní doskok a čtyři asistence. Pondělní 6:36 minuty na hřišti pro ni byly nejvíc od konce července, kdy byla proti Toronto Tempo na palubovce téměř 14 minut.

Nejlepší tým soutěže Minnesota porážkou přišla o možnost zajistit si s předstihem pozici nejvýše nasazeného týmu do play off. Před druhým Golden State má nicméně náskok čtyř zápasů.

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V utkání proti Los Angeles Sparks zaznamenala 26 doskoků podkošová hvězda Angel Reeseová z Atlanta Dream, překonala tím i rekord v počtu doskoků v jednom utkání a zároveň i v sezoně.

Trojnásobná účastnice Utkání hvězd WNBA už má letos na kontě 458 doskoků, což je o sedm víc, než byl dosavadní rekord A’ji Wilsonové z roku 2024.

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