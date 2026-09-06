Má pověst poctivky.
I když krátce po příletu ze zámoří dostala od trenérky Ptáčkové možnost vynechat v Berlíně generálku na světový šampionát s Koreou, bez váhání odmítla a po palubovce kmitala. V klíčovém duelu s Čínou zapsala 18 bodů, 5 doskoků, 4 asistence. Trojici ztrát kompenzovala čtveřicí zisků.
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Češky neustály nápor. Ve druhém utkání na MS padly po prodloužení s Čínou
„Ale minula jsem trestné hody a pak nájezd... Je mi to opravdu líto, byly to důležité chvíle. Pak jsme šly do prodloužení. Kdybych jeden z těch trestných hodů trefila, mohly jsme pomýšlet na další fázi turnaje,“ komentovala Joklová, hráčka Minnesota Lynx. „A ještě jednu věc bych chtěla zmínit.“
Ano?
Jsem opravdu pyšná, jak tým hrál. Musím smeknout třeba před Naty Kouckou. Je na první reprezentační akci a za výkon, který ukázala, si zaslouží vyzdvihnout. Bohužel se nepovedla koncovka, proto pojedeme domů.
Na prodloužení už nezbylo tolik sil?
Problém vidím v závěru (základní hrací doby). Prodloužení jsme nezvládly, ale to hlavní se odehrálo dříve.
Co se stalo ve vašem nájezdu, kterým jste mohla odvrátit prodloužení?
Nedala jsem. Nic víc tam nebylo.
Takže dobrá obrana soupeřek?
Nemyslím si, že by rozhodčí tady v tomto momentě pískali kontakt. Nebyl takový, aby mě ovlivnil. Prostě jsem nedala.
Jak se vám hrálo před kulisou pěti tisíc fanoušků?
Musíme poděkovat všem, kteří přijeli. Atmosféra byla fakt úžasná, hnala nás dopředu. I díky tomu jsme odvedly takový výkon.
Roli outsiderek jste v obou zápasech odmítly.
Tým tady funguje skvěle, sama jsem trochu překvapená. Vůbec jsem si nedokázala představit, jak budeme bez holek (pivotek Čechové a Reisingerové) fungovat. Ale i mladé holky, které sem přišly, se snaží. Děláme maximum. Zase musím zmínit Naty Kouckou, která odvedla skvělou práci, přitom nemá moc zkušeností ani s českou ligou. Nastoupit do takového zápasu na mistrovství není nic jednoduchého.
Ještě vás na šampionátu čeká zápas s favorizovanými Američankami. Bude složité se na něj mentálně nachystat?
Nikdo nechce prohrát velkým rozdílem. Ony jsou extra třída, největší favoritky na titul. Na druhou stranu jsme ukázaly, že tady můžeme hrát dobrý basket. Čekám extrémně těžký zápas, fyzický. Američanky jsou na tom skvěle technicky, mají všechny druhy zakončení. Ale možná takové je mistrovství světa. Měly bychom si uvědomit, že jsme odvedly dobrou práci. Byla by škoda, kdybychom nezvládly poslední zápas s nějakou ctí.