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Sebekritická Joklová: V klíčovém momentu jsem selhala. Je mi to opravdu líto

Daniel Czolko
  19:30
Česká basketbalistka Eliška Joklová (vlevo) útočí na čínský koš.

Česká basketbalistka Eliška Joklová (vlevo) útočí na čínský koš. | foto: Václav Mudra / CZ.basketball

Česká basketbalistka Eliška Joklová při útoku na čínský koš obchází Chan Sü.
České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou...
Eliška Joklová se přetahuje o míč s Chan Sü z Číny.
Číňanka Šu-jü Jang se snaží s míčem proniknout okolo Elišky Joklové.
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Od našeho zpravodaje v Německu - Po dramatické koncovce zápasu s Čínou se klidně mohla schovávat za smíšené pocity. Prosazovala se, nebála se odpovědnosti, ale minula tři trestné hody a ubráněna byla také v nájezdu, kterým chtěla odvrátit prodloužení a zajistit výhru. Rozehrávačka Eliška Joklová však po porážce českých basketbalistek 70:74 přísně hodnotila: „V klíčovém momentu jsem selhala.“

Má pověst poctivky.

I když krátce po příletu ze zámoří dostala od trenérky Ptáčkové možnost vynechat v Berlíně generálku na světový šampionát s Koreou, bez váhání odmítla a po palubovce kmitala. V klíčovém duelu s Čínou zapsala 18 bodů, 5 doskoků, 4 asistence. Trojici ztrát kompenzovala čtveřicí zisků.

Češky neustály nápor. Ve druhém utkání na MS padly po prodloužení s Čínou

„Ale minula jsem trestné hody a pak nájezd... Je mi to opravdu líto, byly to důležité chvíle. Pak jsme šly do prodloužení. Kdybych jeden z těch trestných hodů trefila, mohly jsme pomýšlet na další fázi turnaje,“ komentovala Joklová, hráčka Minnesota Lynx. „A ještě jednu věc bych chtěla zmínit.“

Ano?
Jsem opravdu pyšná, jak tým hrál. Musím smeknout třeba před Naty Kouckou. Je na první reprezentační akci a za výkon, který ukázala, si zaslouží vyzdvihnout. Bohužel se nepovedla koncovka, proto pojedeme domů.

Na prodloužení už nezbylo tolik sil?
Problém vidím v závěru (základní hrací doby). Prodloužení jsme nezvládly, ale to hlavní se odehrálo dříve.

České basketbalistky Eliška Joklová a Julie Pospíšilová nastupují s podporou trenérky Romany Ptáčkové.

Co se stalo ve vašem nájezdu, kterým jste mohla odvrátit prodloužení?
Nedala jsem. Nic víc tam nebylo.

Takže dobrá obrana soupeřek?
Nemyslím si, že by rozhodčí tady v tomto momentě pískali kontakt. Nebyl takový, aby mě ovlivnil. Prostě jsem nedala.

Jak se vám hrálo před kulisou pěti tisíc fanoušků?
Musíme poděkovat všem, kteří přijeli. Atmosféra byla fakt úžasná, hnala nás dopředu. I díky tomu jsme odvedly takový výkon.

Česká basketbalistka Eliška Joklová při útoku na čínský koš obchází Chan Sü.

Roli outsiderek jste v obou zápasech odmítly.
Tým tady funguje skvěle, sama jsem trochu překvapená. Vůbec jsem si nedokázala představit, jak budeme bez holek (pivotek Čechové a Reisingerové) fungovat. Ale i mladé holky, které sem přišly, se snaží. Děláme maximum. Zase musím zmínit Naty Kouckou, která odvedla skvělou práci, přitom nemá moc zkušeností ani s českou ligou. Nastoupit do takového zápasu na mistrovství není nic jednoduchého.

Ještě vás na šampionátu čeká zápas s favorizovanými Američankami. Bude složité se na něj mentálně nachystat?
Nikdo nechce prohrát velkým rozdílem. Ony jsou extra třída, největší favoritky na titul. Na druhou stranu jsme ukázaly, že tady můžeme hrát dobrý basket. Čekám extrémně těžký zápas, fyzický. Američanky jsou na tom skvěle technicky, mají všechny druhy zakončení. Ale možná takové je mistrovství světa. Měly bychom si uvědomit, že jsme odvedly dobrou práci. Byla by škoda, kdybychom nezvládly poslední zápas s nějakou ctí.

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