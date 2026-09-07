Joklová končí v WNBA: Nečekala jsem, že to oznámí před zápasem. Pro mě motivace

Klíčová česká rozehrávačka se proti nim chtěla vytáhnout. Také beze strachu chodila do řady nájezdů, nasázela 19 bodů, přidala i 3 doskoky a 2 asistence.
„Ale co se dá dělat. Život jde dál,“ pokrčila rameny Joklová. „V Minnesotě to nevyšlo, ale myslím, že se můžu do WNBA vrátit. Ukázala jsem, jak hraju proti hvězdám, jsou to taky jen lidé.“
Jak vám konec Minnesota zdůvodnila?
Asi jsem úplně nezapadla. Tým se mnou nebyl spokojený do takové míry, jak si představoval. Teď vyzkouší něco jiného.
Tentokrát je jejich rozhodnutí definitivní?
Ano.
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Před zápasem jste šla za Napheesou Collierovou, americkou hvězdou, která nastupuje za Lynx. Poděkovaly jste si za společné chvíle v WNBA?
Jojo. Phee je úžasný člověk, celý tým byl skvělý. A hlavně naše evropská parta, za ni jsem byla opravdu ráda. Hodně jsme spolu držely. Mrzí mě, že taková zpráva přijde v průběhu šampionátu. Aspoň jsem se mohla se všemi rozloučit... (s Maďarkou Dorkou Juhászovou, Belgičankou Antoniou Delaereovou i Australankou Chloe Bibbyovou) Taky jsem koukala, že vše zveřejnili ještě před zápasem. Docela jsem se bála, jak do toho dneska vstoupím. Nebylo mi to příjemné.
Motivaci jste musela mít velkou. Jak jste spokojená s výkonem?
Výsledek o 41 bodů není dobrý, ale šampionát můžeme hodnotit pozitivně. Semkly jsme se. Proti USA nám nefungovala tolik obrana, nebyly jsme kompaktní a někdy dostávaly jednoduché koše. Projevila se i únava základní rotace po dvou těžkých zápasech. Naopak Američanky tu zátěž rozkládají mezi všechny hráček, skoro každá tam hraje patnáct minut, což jim hodně pomáhá.
Co skřípalo v útoku?
Asi jsme z toho měly trošku strach. Moc jsme si míč neposouvaly a hrály jsme staticky, drhlo to.
Jak byste českou účast na šampionátu zhodnotila celkově?
Upřímně, když jsem sem jela, netušila jsem, co můžu čekat. Ale nakonec jsem byla moc mile překvapená, jak holky z lavičky nastoupily a pomohly nám. To je super. A teď se musíme dobře připravit na listopadovou kvalifikaci o mistrovství Evropy, protože tím začíná cesta na olympiádu. Když se aspoň jedna pivotka přidá, strašně nám to pomůže. Ale musíme jít postupnými kroky.
Nicméně olympijské hry jsou velkou motivací, viďte?
Opravdu se prvně musíme dostat na Evropu, protože kvalifikační skupina, kterou jsme dostaly, není vůbec jednoduchá. Vlastně zase nejtěžší, jaká mohla být – Španělsko, Chorvatsko, Bulharsko.
Může být výhodou, že se sejdete relativně krátce po MS?
Odehrály jsme tady těžké zápasy, což nás může posunout dál. Bohužel mám pořád pocit, že nám trošku drhnou koncovky. Doufám, že už přijde zlom, ponaučíme se a posuneme se dál. A i kdyby holky ani v listopadu nebyly, musíme tu situaci stejně nějak zvládnout.
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Pomoct můžou i Monika Fučíková a Kateřina Kalná, které na světovém šampionátu debutovaly proti USA. Povzbuzovaly jste je?
Vždycky je super, když můžeme všechny vyběhnout na hřiště. Bohužel tam šly ve chvíli, kdy jsme prohrávaly. Nevím, jaké za takovou chvilku můžete získat zkušenosti. Ale musel to pro ně být velký zážitek.
I kvůli fanouškům?
Byli fantastičtí! Nečekala jsem, že jich tolik přijede. Nepamatuju, že bychom hráli před tak plnou halou na posledních několika akcích. Jsem moc ráda, že mistrovství bylo v Berlíně. Fanoušci to měli blízko.
Kdo přijel za vámi?
Měla jsem tady manžela, maminku a manželovu maminku. Viděla jsem ještě i pár kamarádů, ani jsem nevěděla, že přijdou. Ještě je musím oběhnout.