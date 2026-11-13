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Díky volnu budu prospěšnější, věří Joklová. Zápas se Španělskem prožívala u televize

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  16:32
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Eliška Joklová přihrává během tréninku.

Eliška Joklová přihrává během tréninku. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Eliška Joklová během tréninku.
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Cítila, jak ji náročný program posledních měsíců vyčerpal. Klíčová reprezentační rozehrávačka Eliška Joklová se s trenérským štábem raději dohodla, že vynechá složité cestování do španělského Ovieda, kde národní tým načal kvalifikaci o EuroBasket 2027.

„Pár dní volna mi prospělo. Doufám, že teď budu mnohem víc prospěšná, než kdybych byla unavená a utahaná,“ říká před sobotním střetnutím proti Chorvatsku v pražské hale Královka.

Úterní duel, který její parťačky ztratily v koncovce 71:73, prožívala u televize. „Fandila jsem hodně hlasitě,“ líčí. „Holky mě mile překvapily. Ve Španělsku není nikdy lehké hrát, ale jejich výkon vypadal super!“

Kromě klubové parťačky Kateřiny Zeithammerové chválila také výkon další rozehrávačky Karoliny Šotolové, která si do národního výběru přenesla formu z Ferrolu.

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„Kája odvedla skvělou práci, předvedla se v tom nejlepším světle. Ukázala, že je skvělá střelkyně, která může ohrozit koš skoro z každé situace,“ vyzdvihuje Joklová, která dlouho usilovala o stabilní místo v kádru Minnesota Lynx v WNBA a po zářijovém mistrovství světa se vrátila do Brna, kde v dresu Žabin kromě domácí soutěže bojuje také v Eurocupu.

Eliško, jak se teď cítíte?
Dobře. Potřebovala jsem si jen trošku odpočinout. Vážím si, že mi bylo umožněno si vzít pár dní lehčího programu. Teď jsem ráda, že už jsem se připojila k týmu.

Jak moc se těšíte na další reprezentační vystoupení krátce po mistrovství světa?
Opravdu hodně, po dlouhé době si zahrajeme doma, hlavně na to se moc těším.

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Cítíte, že po vyrovnaném zápase s favorizovaným Španělskem vzrostla očekávání k domácím zápasům?
Osobně nevnímám, že by na nás byl nějaký větší tlak. Kvalifikaci začínáme s jediným cílem – postoupit. Víme, že cesta na mistrovství Evropy vede přes Chorvatsko a Bulharsko. Pro nás není jiná možnost než tyto zápasy vyhrát.

Chorvatky na úvod nestačily na Bulharky. Překvapil vás takový výsledek?
Upřímně jsem neměla nějaká očekávání, jak zápas dopadne. Spíš mě zajímalo, jaký výkon týmy předvedou. Hlavně proto jsem je sledovala. Že bych z jednoho z týmů byla úplně unesená, to se říct nedá. Určitě mají i hodně slabin, které se pro nás můžou stát výhodou.

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Co tedy očekáváte v sobotu odpoledne?
Agresivní balkánský basket, založený na tom, že mají dvě silné rozehrávačky (Ivanu Dojkičovou a Mihaelu Lazičovou), které tvoří. Ostatní z nich vlastně žijí, taky tam jsou solidní střelkyně z dálky, i na pozicích pivotek. Do zápasu jdeme jako favoritky, ale rozhodně neříkám, že nás čeká něco lehkého. Proti Bulharsku hrály rychlý basket dopředu, bylo to trošku takové run and gun (běž a vystřel), tak uvidíme.

Čím si proti takovému stylu pomůžete?
Tipuju, že by nám mohly Chorvatky sedět víc než Španělsko nebo týmy s většími pivotkami. Na druhou stranu se budeme muset snažit zastavovat jejich protiútoky a hlídat si ty dvě rozehrávačky, ať jim hru trošku zabrzdíme.

Eliška Joklová se chystá na MS v Berlíně před zápasem s Čínou.

A jak hodnotíte svůj návrat do Brna?
Tým je skvěle sestavený a hrajeme moc hezký basket, takže jsem v Žabinách spokojená.

V novém roce vás ale čeká novinka Project B. Můžete už se podělit o bližší detaily třeba i vzhledem k národnímu týmu?
Budu k dispozici také v příštím okně, je tam reprezentační pauza. Znám i pár dalších detailů, ale nevím, jak moc je můžu komentovat. Zatím si je nechám pro sebe.

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