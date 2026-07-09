Hamzová znovu v akci, přihlížela i oslavám. Trenérka Lynx přidala rekordní 380. výhru

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Eliška Hamzová z Minnesota Lynx hledá cestu kolem bránící Nell Anglomaové z...

Eliška Hamzová z Minnesota Lynx hledá cestu kolem bránící Nell Anglomaové z Connecticut Sun v utkání WNBA. | foto: Debby Wong / Zuma PressProfimedia.cz

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Eliška Hamzová v přípravném zápase za Minnesotu Lynx
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Pět bodů, tři asistence a dva doskoky. Eliška Hamzová odehrála ve středu statisticky dosud nejvydařenější duel v basketbalové WNBA a pomohla k výhře Minnesota Lynx 86:80 na hřišti Connecticut Sun.

Debutantka v soutěži Hamzová nastoupila v druhém duelu za sebou a od trenérky Cheryl Reeveové dostala dosud nejvíce času na palubovce – 11:14 minuty. Střeleckým maximem opory brněnských Žabin v předchozích šesti zápasech WNBA byly čtyři body.

V Minnesotě má čtyřiadvacetiletá česká reprezentantka od konce května takzvaný rozvojový kontrakt, s nímž může nastoupit maximálně do 12 duelů základní části. Její tým je s bilancí 16 výher a šesti porážek aktuálně nejlepší v lize.

Vítězství v Uncasville bylo jubilejní pro Reeveovou, jež se díky tomu stala nejúspěšnější trenérkou historie WNBA. Devětapadesátiletá Američanka se 380. triumfem v základní části odpoutala od Mikea Thibaulta, jehož syn Eric je jejím hlavním asistentem.

Minnesotu vede Reeveová od roku 2010 a získala s ní čtyřikrát titul. Na olympijských hrách v Paříži dovedla tým USA ke zlatu.

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