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Životní i pracovní smlouva. Hamzová se provdala, pak si ji pojistila Minnesota

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  7:14aktualizováno  7:46
Eliška Hamzová z Minnesota Lynx najíždí do koše přes Alyssu Thomasovou a Martu...

Eliška Hamzová z Minnesota Lynx najíždí do koše přes Alyssu Thomasovou a Martu Suárezovou z Phoenix Mercury. | foto: Profimedia.cz

Eliška Hamzová s Jakubem Joklem během svatebního obřadu.
Teonni Keyová z Toronto Tempo zakončuju přes Elišku Hamzovou z Minnesota Lynx.
Eliška Hamzová z Minnesota Lynx hledá cestu kolem bránící Nell Anglomaové z...
Eliška Hamzová hledá spoluhráčku, brání ji Lexi Heldová.
11 fotografií
Basketbalová reprezentantka Eliška Hamzová se 25. července provdala za partnera Jakuba Jokla. O pár dní později čtyřiadvacetiletá rozehrávačka obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezony.

Dosud ve své premiérové sezoně v WNBA nastoupila Joklová nastoupila do 15 zápasů. V průměru odehrála přes šest minut a dala 2,3 bodu.

Opora brněnských Žabin původně podepsala s Minnesotou roční smlouvu, kterou ale později klub zrušil a uzavřel s ní takzvanou rozvojovou smlouvu na omezený počet zápasů.

Následně s Joklovou podepsal tři sedmidenní kontrakty, přičemž ten poslední rovněž ukončil předčasně. Do konce ročníku pak dal české basketbalistce standardní smlouvu.

Minnesota je s 25 výhrami z 31 zápasů suverénně nejlepším týmem soutěže. Do konce základní části odehraje ještě 13 utkání. V září bude mít WNBA pauzu kvůli mistrovství světa v Berlíně, kde se představí i české basketbalistky.

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